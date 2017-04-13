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Пожары Происшествия

В Самаре у дома на ул. Водников пожарные тушат пять машин

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, в 15:17 пожарные Самары выехали к дому № 59 по ул. Водников, возле которого на стоянке загорелись машины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: Екатерина Дронова

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горят пять автомобилей. В их тушении участвуют девять пожарных, которые используют две спецмашины.

В 15:37 очаг возгорания уже был локализован. Сейчас тушение продолжается. Обстоятельства случившегося и марки машин устанавливаются.
 

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

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https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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