В Самаре у дома на ул. Водников пожарные тушат пять машин

В четверг, 13 апреля, в 15:17 пожарные Самары выехали к дому № 59 по ул. Водников, возле которого на стоянке загорелись машины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горят пять автомобилей. В их тушении участвуют девять пожарных, которые используют две спецмашины.
В 15:37 очаг возгорания уже был локализован. Сейчас тушение продолжается. Обстоятельства случившегося и марки машин устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора