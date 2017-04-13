В Самаре у дома на ул. Водников пожарные тушат пять машин

В четверг, 13 апреля, в 15:17 пожарные Самары выехали к дому № 59 по ул. Водников, возле которого на стоянке загорелись машины, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горят пять автомобилей. В их тушении участвуют девять пожарных, которые используют две спецмашины.

В 15:37 очаг возгорания уже был локализован. Сейчас тушение продолжается. Обстоятельства случившегося и марки машин устанавливаются.

