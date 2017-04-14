Габибула Хасаев: "Введение акцизов на безалкогольное пиво противоречит здравому смыслу"

Российский потребитель стал чаще выбирать безалкогольное пиво. Но чтобы закрепить этот эффект, для наших граждан необходимо создать возможности для ведения здорового образа жизни, и речь в первую очередь идет о государственном регулировании оборота спиртосодержащей продукции.
Об этом в рамках интерактивного круглого стола, организованного Волга Ньюс, рассказал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, и.о. ректора Самарского экономического университета Габибулла Хасаев.
На вопрос, какие мероприятия сегодня помогли бы молодежи и взрослым людям перейти к ответственному потреблению спиртного, Габибулла Рабаданович напоминает об ответственности государства в части предоставления возможности выбора качественного и безопасного продукта жителям региона. При этом, по словам Хасаева, власти должны создать все необходимые условия для развития легального бизнеса. "Главную роль здесь должны играть методы государственного регулирования, - говорит он. - Это и сбалансированная акцизная политика. Безусловно, нельзя забывать и про наказание за вождение автомобиля в состоянии опьянения и нахождение в общественных местах в нетрезвом виде".
Также, по мнению эксперта, принципиальное значение имеет создание возможностей для здорового образа жизни - доступность спортивных объектов для населения, фитнес-клубов, оздоровительных центров, развитие туризма и других возможностей для досуга населения.
Обсуждая вероятность того, что в России в очередной раз будет поднят вопрос внесения безалкогольного пива в подакцизные товары, самарский экономист заявляет, что такой практики нет ни в одной стране мира. "Надеюсь, что у нашего правительства хватит, как минимум, здравого смысла, чтобы не вводить акцизы на безалкогольное пиво, развивать в экономике стимулирующие факторы, а не фискальные".
С другой стороны, Габибулла Хасаев считает, что производство безалкогольного пива не нуждается в особой государственной поддержке. "Главное - не ухудшать для бизнеса существующие условия хозяйствования: стабилизировать налоги на длительный срок, сделать доступными кредитные ресурсы за счет снижения процентных ставок, стабилизировать тарифы на энергетические ресурсы и транспортные услуги, обеспечить рост доходов населения, чтобы обеспечить платежеспособный спрос, в том числе и на безалкогольное пиво".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html