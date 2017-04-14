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Государство и Бизнес Экономическая политика

Габибула Хасаев: "Введение акцизов на безалкогольное пиво противоречит здравому смыслу"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский потребитель стал чаще выбирать безалкогольное пиво. Но чтобы закрепить этот эффект, для наших граждан необходимо создать возможности для ведения здорового образа жизни, и речь в первую очередь идет о государственном регулировании оборота спиртосодержащей продукции.

Фото: АРХИВ «ВК»

Об этом в рамках интерактивного круглого стола, организованного Волга Ньюс, рассказал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы, и.о. ректора Самарского экономического университета Габибулла Хасаев.

На вопрос, какие мероприятия сегодня помогли бы молодежи и взрослым людям перейти к ответственному потреблению спиртного, Габибулла Рабаданович напоминает об ответственности государства в части предоставления возможности выбора качественного и безопасного продукта жителям региона. При этом, по словам Хасаева, власти должны создать все необходимые условия для развития легального бизнеса. "Главную роль здесь должны играть методы государственного регулирования, - говорит он. - Это и сбалансированная акцизная политика. Безусловно, нельзя забывать и про наказание за вождение автомобиля в состоянии опьянения и нахождение в общественных местах в нетрезвом виде".

Также, по мнению эксперта, принципиальное значение имеет создание возможностей для здорового образа жизни - доступность спортивных объектов для населения, фитнес-клубов, оздоровительных центров, развитие туризма и других возможностей для досуга населения.

Обсуждая вероятность того, что в России в очередной раз будет поднят вопрос внесения безалкогольного пива в подакцизные товары, самарский экономист заявляет, что такой практики нет ни в одной стране мира. "Надеюсь, что у нашего правительства хватит, как минимум, здравого смысла, чтобы не вводить акцизы на безалкогольное пиво, развивать в экономике стимулирующие факторы, а не фискальные".

С другой стороны, Габибулла Хасаев считает, что производство безалкогольного пива не нуждается в особой государственной поддержке. "Главное - не ухудшать для бизнеса существующие условия хозяйствования: стабилизировать налоги на длительный срок, сделать доступными кредитные ресурсы за счет снижения процентных ставок, стабилизировать тарифы на энергетические ресурсы и транспортные услуги, обеспечить рост доходов населения, чтобы обеспечить платежеспособный спрос, в том числе и на безалкогольное пиво".

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