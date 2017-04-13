В Самарской области парень брал у друзей мобильники и переводил деньги с их банковских карт

Жителя Большеглушицкого района поймали на переводе денег через "Мобильный банк" с телефонов его знакомых.
Денежные проблемы за счет посторонних Алексей Илясов начал решать в конце июня 2016 года: тогда у Виктора Д. он попросил мобильник, чтобы "позвонить". Вместо этого молодой человек при помощи услуги "Мобильный банк" перевел несколькими операциями с банковской карты Виктора в общей сложности 18 тыс. рублей. Следующей жертвой стал Николай — он лишился 5 тыс. руб. в июле того же года.
"8 июля мне перечислили зарплату 22 с небольшим тысячи рублей, в тот же день я поехал на пруд с друзьями попить пивка и искупаться, а на следующий день обнаружил, что на карте на 5 тысяч меньше, чем было, хотя никаких смс о переводе денег я не получал. — негодовал Николай. — На озере телефон оставался в машине, кто туда садился, я не видел, но отдыхал-то среди своих. А когда пошел в банк разбираться, выяснилось, что как раз "свои"-то меня и обокрали".
А в августе 16 тыс. руб. лишился Иван С., который несколько лет назад купил у Илясова sim-карту, а в 2016 г. связал ее со своей новой зарплатной картой.
Интересно, что деньги переводились сначала на банковские карты знакомых Алексея Илясова, которые часть денег оставляли себе в качестве погашения долгов последнего, а остатки пересылали на карту его матери Лидии, которая по факту находилась у Алексея.
Все это выяснили уже полицейские после того, как потерпевшие написали заявления. Силовики смогли отследить не только движения денег, но и изъять записи с видеокамер банкоматов, где было видно, кто и когда обналичивал средства. В итоге три разных уголовных дела, возбужденных по статье "Кража", были объединены в одно производство.
На протяжении всего следствия Алексей Илясов вину не признавал: по его словам, на карту матери ему пару раз возвращали долги его знакомые, но о воровстве при помощи услуги "Мобильный банк" он знать ничего не знает, и об этом ему сообщили сами же полицейские.
Однако когда в 2017 г. уголовное дело дошло до суда, молодой человек резко сменил позицию: возместив ущерб потерпевшим, в суде он заявил, что все признает, вину осознал, раскаялся и просит закрыть дело за примирением сторон, тем более, что и потерпевшие были не против.
Возражал только прокурор: ведь Алексея уже ловили на краже — в 2008 г. суд признал его виновным и приговорил к штрафу 2,5 тыс. руб., но, очевидно, парень после этого выводов не сделал.
Несмотря на все это судья Большеглушицкого районного суда Денис Лигостаев закрыл дело за примирением сторон.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги