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Суды Происшествия

В Самарской области парень брал у друзей мобильники и переводил деньги с их банковских карт

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителя Большеглушицкого района поймали на переводе денег через "Мобильный банк" с телефонов его знакомых.

Денежные проблемы за счет посторонних Алексей Илясов начал решать в конце июня 2016 года: тогда у Виктора Д. он попросил мобильник, чтобы "позвонить". Вместо этого молодой человек при помощи услуги "Мобильный банк" перевел несколькими операциями с банковской карты Виктора в общей сложности 18 тыс. рублей. Следующей жертвой стал Николай — он лишился 5 тыс. руб. в июле того же года.

"8 июля мне перечислили зарплату 22 с небольшим тысячи рублей, в тот же день я поехал на пруд с друзьями попить пивка и искупаться, а на следующий день обнаружил, что на карте на 5 тысяч меньше, чем было, хотя никаких смс о переводе денег я не получал. — негодовал Николай. — На озере телефон оставался в машине, кто туда садился, я не видел, но отдыхал-то среди своих. А когда пошел в банк разбираться, выяснилось, что как раз "свои"-то меня и обокрали".

А в августе 16 тыс. руб. лишился Иван С., который несколько лет назад купил у Илясова sim-карту, а в 2016 г. связал ее со своей новой зарплатной картой.

Интересно, что деньги переводились сначала на банковские карты знакомых Алексея Илясова, которые часть денег оставляли себе в качестве погашения долгов последнего, а остатки пересылали на карту его матери Лидии, которая по факту находилась у Алексея.

Все это выяснили уже полицейские после того, как потерпевшие написали заявления. Силовики смогли отследить не только движения денег, но и изъять записи с видеокамер банкоматов, где было видно, кто и когда обналичивал средства. В итоге три разных уголовных дела, возбужденных по статье "Кража", были объединены в одно производство.

На протяжении всего следствия Алексей Илясов вину не признавал: по его словам, на карту матери ему пару раз возвращали долги его знакомые, но о воровстве при помощи услуги "Мобильный банк" он знать ничего не знает, и об этом ему сообщили сами же полицейские.

Однако когда в 2017 г. уголовное дело дошло до суда, молодой человек резко сменил позицию: возместив ущерб потерпевшим, в суде он заявил, что все признает, вину осознал, раскаялся и просит закрыть дело за примирением сторон, тем более, что и потерпевшие были не против.

Возражал только прокурор: ведь Алексея уже ловили на краже — в 2008 г. суд признал его виновным и приговорил к штрафу 2,5 тыс. руб., но, очевидно, парень после этого выводов не сделал.

Несмотря на все это судья Большеглушицкого районного суда Денис Лигостаев закрыл дело за примирением сторон.

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