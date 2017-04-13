На ремонт дворовых территорий в Новокуйбышевске выделят 16 млн рублей

Администрация Новокуйбышевска 13 апреля объявила аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дороги во дворах и подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов в городе, сообщается на сайте госзакупок.
На это из городской казны выделят 15,9 млн рублей.
Работы будут вести на внутриквартальных проездах с ул. Свердлова (между домами № 20Б и 22) и вдоль ул. Киевская, 90б, с ул. Киевской (вдоль домов № 82, 82А, 84, 84А, 86, 86А) и вдоль с ул. Свердлова, 24, ул. Киевской (между домами № 94, 94А и вдоль домов № 88А, 90А, 90Б, 94А) на ул. Поселковую и с ул. Поселковой между домами № 18, 20, 20А по ул. Свердлова.
Подрядчик обязуется до 28 сентября выполнить ремонт дорожного покрытия и тротуаров, а также заменить бортовые камни.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 3 мая, итоги подведут 10 мая.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.