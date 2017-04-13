На ремонт дворовых территорий в Новокуйбышевске выделят 16 млн рублей

Администрация Новокуйбышевска 13 апреля объявила аукцион по поиску подрядчика, который отремонтирует дороги во дворах и подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов в городе, сообщается на сайте госзакупок.

На это из городской казны выделят 15,9 млн рублей.

Работы будут вести на внутриквартальных проездах с ул. Свердлова (между домами № 20Б и 22) и вдоль ул. Киевская, 90б, с ул. Киевской (вдоль домов № 82, 82А, 84, 84А, 86, 86А) и вдоль с ул. Свердлова, 24, ул. Киевской (между домами № 94, 94А и вдоль домов № 88А, 90А, 90Б, 94А) на ул. Поселковую и с ул. Поселковой между домами № 18, 20, 20А по ул. Свердлова.

Подрядчик обязуется до 28 сентября выполнить ремонт дорожного покрытия и тротуаров, а также заменить бортовые камни.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 3 мая, итоги подведут 10 мая.