Мужчина, избивший врача больницы им. Семашко, получил год колонии-поселения

Промышленный районный суд Самары 13 апреля вынес приговор Руслану Назаралиеву, которого обвиняли в нападении на врача больницы им. Семашко. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.
Мужчину обвиняли по двум статьям: "Хулиганство" и "Причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". В итоге суд решил, что доказать хулиганство не удалось, и признал Назаралиева виновным только в нанесении травм средней тяжести. Самарца приговорили к году колонии-поселения без штрафа.
Напомним, инцидент произошел 30 октября 2016 года. В 6:00 в больницу с переломом ноги попала жена Руслану Назаралиев Олеся. Девушку сопровождали четверо, возможно, нетрезвых молодых людей, в том числе ее муж. Пока врачи оформляли документы, компания вела себя шумно, а Назаралиев был недоволен скоростью оказания помощи. Ему сделал несколько замечаний врач-хирург Дмитрий Зарубин. После этого на него накинулся Назаралиев и его знакомый Сергей. В итоге врач сам попал в больницу с травмами. Видеозапись произошедшего попала в интернет, а муж пациентки стал фигурантом уголовного дела.
Гособвинение просило для обвиняемого два года в колонии-поселении.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги