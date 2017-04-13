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Суды Происшествия

Мужчина, избивший врача больницы им. Семашко, получил год колонии-поселения

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары 13 апреля вынес приговор Руслану Назаралиеву, которого обвиняли в нападении на врача больницы им. Семашко. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Фото: Архив «ВН»

Мужчину обвиняли по двум статьям: "Хулиганство" и "Причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". В итоге суд решил, что доказать хулиганство не удалось, и признал Назаралиева виновным только в нанесении травм средней тяжести. Самарца приговорили к году колонии-поселения без штрафа.

Напомним, инцидент произошел 30 октября 2016 года. В 6:00 в больницу с переломом ноги попала жена Руслану Назаралиев Олеся. Девушку сопровождали четверо, возможно, нетрезвых молодых людей, в том числе ее муж. Пока врачи оформляли документы, компания вела себя шумно, а Назаралиев был недоволен скоростью оказания помощи. Ему сделал несколько замечаний врач-хирург Дмитрий Зарубин. После этого на него накинулся Назаралиев и его знакомый Сергей. В итоге врач сам попал в больницу с травмами. Видеозапись произошедшего попала в интернет, а муж пациентки стал фигурантом уголовного дела.

Гособвинение просило для обвиняемого два года в колонии-поселении.

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А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

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