Мужчина, избивший врача больницы им. Семашко, получил год колонии-поселения

Промышленный районный суд Самары 13 апреля вынес приговор Руслану Назаралиеву, которого обвиняли в нападении на врача больницы им. Семашко. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

Мужчину обвиняли по двум статьям: "Хулиганство" и "Причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". В итоге суд решил, что доказать хулиганство не удалось, и признал Назаралиева виновным только в нанесении травм средней тяжести. Самарца приговорили к году колонии-поселения без штрафа.

Напомним, инцидент произошел 30 октября 2016 года. В 6:00 в больницу с переломом ноги попала жена Руслану Назаралиев Олеся. Девушку сопровождали четверо, возможно, нетрезвых молодых людей, в том числе ее муж. Пока врачи оформляли документы, компания вела себя шумно, а Назаралиев был недоволен скоростью оказания помощи. Ему сделал несколько замечаний врач-хирург Дмитрий Зарубин. После этого на него накинулся Назаралиев и его знакомый Сергей. В итоге врач сам попал в больницу с травмами. Видеозапись произошедшего попала в интернет, а муж пациентки стал фигурантом уголовного дела.

Гособвинение просило для обвиняемого два года в колонии-поселении.