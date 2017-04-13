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Самарская область названа в числе регионов с максимальным уровнем господдержки бизнеса

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая модель работы Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив с регионами будет отрабатываться в 23 субъектах РФ. Ее цель — поиск и финансирование наиболее востребованных и актуальных инвестиционных проектов. В число пилотных вошли регионы с максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки бизнесу.

Сегодня информацию об этом предоставил проектный пресс-офис Госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Согласно стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года, региональное развитие будут поддерживаться через финансирование инфраструктуры и промышленности в субъектах РФ. Инвестирование планируется в инновации и проекты Национальной технологической инициативы, а также в сферу промышленности высоких переделов, в несырьевой экспорт, в инфраструктуру, в том числе для новых технологий. Еще одна цель — перевод ОПК на гражданскую продукцию.

В первую очередь ВЭБ сфокусируется на взаимодействии с регионами с наиболее благоприятным инвестиционным климатом и максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки. Рейтинг регионов будет ежегодно пересматриваться. В топ-20 регионов по степени оказания региональных мер господдержки — Москва, Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Калининградская область, республика Татарстан, Белгородская область, Самарская область и другие субъекты РФ.

Согласно презентации новой модели работы ВЭБа и АСИ, агрегированный показатель степени региональной господдержки базируется на нескольких составляющих. С одной стороны, оценивается готовность главы региона поддерживать программы, направленные на поддержку бизнеса. С другой стороны, учитываются данные Минэкономразвития России о финансовой поддержке бизнеса органами исполнительной власти регионов. Важный аспект — показатели группы Б "Институты для бизнеса" Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Принимаются в расчет такие, как — эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса; административное давление на бизнес; эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса; качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса.

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