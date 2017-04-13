Спасатели эвакуировали водителя УАЗа, застрявшего на затопленной дороге в Смышляевку

В Волжском районе из-за разлива реки Падовка оказалась затоплена дорога под железнодорожным мостом, ведущая в Смышляевку, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

13 апреля через затопленный участок попытался проехать 46-летний водитель на автомобиле УАЗ Patriot. Под мостом двигатель автомобиля заглох, сильное течение не давало автомобилисту покинуть машину.

В 11:29 для эвакуации автомобиля и человека к месту происшествия направился поисково-спасательный отряд Самарской области.

Уровень воды в реке продолжал подниматься, салон автомобиля тоже оказался в воде. В итоге два спасателя в гидрокостюмах дошли да застрявшей машины и зацепили буксировочный трос. В 12:52 автомобиль Урал вытянул УАЗ на сухое место. Спасательные работы проводились совместно с сотрудниками МЧС.

Напомним, что при этом 19 и 20 апреля, а также с 25 по 27 апреля будет закрыт железнодорожные переезд в Смышляевке, а ныне затопленная дорога является одной из двух, по которым можно попасть в Смышляевку, минуя переезд.