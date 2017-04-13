В Новокуйбышевске разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности

В Новокуйбышевске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, крепкого телосложения, лицо европейского типа, русые короткие волосы, может носить очки для корректировки зрения. Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом в совершении преступления, полиция просит звонить по телефонам отдела МВД России по Новокуйбышевску: 8 (84635) 6-26-10 — начальник уголовного розыска, 8 (84635) 6-25-90 — замначальника отдела уголовного розыска, 02.