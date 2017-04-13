Муниципального служащего из Богатовского района подозревают в незаконной выдаче премий самому себе

В Богатовским районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Растрата, совершенная с использованием служебного положения". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Ранее надзорное ведомство обнаружило, что с 2010 г. в течении нескольких лет директор МУП "Администратор ярмарок на территории м. р. Богатовский" для хищения денег предприятия незаконно издавал приказы о премировании себя, всего на сумму 75 тыс. рублей.