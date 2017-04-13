В девяти школах Куйбышевского района от родителей будущих первоклассников требовали лишние документы

Прокуратура обнаружила нарушения порядок приема детей в первые классы в нескольких школах Куйбышевского района Самары, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, должностные лица девяти образовательных учреждений в нарушение установленного порядка при оформлении зачисления детей в школу требовали от родителей представлять не предусмотренные законом документы.
Кроме того, родителей не знакомили с регламентом организации и осуществления образовательной деятельности в учреждении. А также обнаружились факты обработки персональных данных детей без согласия родителей.
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес руководителей образовательных учреждений представления об устранении нарушений. Помимо этого, прокурор возбудил четыре административных дела в отношении должностных и юридических лиц по факту нарушения порядка сбора, хранения и использования персональных данных.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!