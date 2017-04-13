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Образование Общество

В девяти школах Куйбышевского района от родителей будущих первоклассников требовали лишние документы

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура обнаружила нарушения порядок приема детей в первые классы в нескольких школах Куйбышевского района Самары, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, должностные лица девяти образовательных учреждений в нарушение установленного порядка при оформлении зачисления детей в школу требовали от родителей представлять не предусмотренные законом документы.

Кроме того, родителей не знакомили с регламентом организации и осуществления образовательной деятельности в учреждении. А также обнаружились факты обработки персональных данных детей без согласия родителей.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес руководителей образовательных учреждений представления об устранении нарушений. Помимо этого, прокурор возбудил четыре административных дела в отношении должностных и юридических лиц по факту нарушения порядка сбора, хранения и использования персональных данных.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

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Последние комментарии

Яна Сагатовская 28 марта 2017 15:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 11:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 19:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

Виталий Цыганов 20 октября 2016 13:54 Прием заявлений в первые классы в Самаре стартует 16 декабря

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