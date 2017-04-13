В девяти школах Куйбышевского района от родителей будущих первоклассников требовали лишние документы

Прокуратура обнаружила нарушения порядок приема детей в первые классы в нескольких школах Куйбышевского района Самары, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, должностные лица девяти образовательных учреждений в нарушение установленного порядка при оформлении зачисления детей в школу требовали от родителей представлять не предусмотренные законом документы.

Кроме того, родителей не знакомили с регламентом организации и осуществления образовательной деятельности в учреждении. А также обнаружились факты обработки персональных данных детей без согласия родителей.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес руководителей образовательных учреждений представления об устранении нарушений. Помимо этого, прокурор возбудил четыре административных дела в отношении должностных и юридических лиц по факту нарушения порядка сбора, хранения и использования персональных данных.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.