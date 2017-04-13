Двух жителей Ульяновской области задержали в Шигонском районе из-за кражи солений

В Шигонском районе полицейские задержали безработных 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
62-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что у нее из погреба в сарае, находящемся рядом с частным домом, пропали банки с соленьями и электроинструмент. Ущерб женщина оценила в 10 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали двух ранее судимых жителей Ульяновской области: мужчину и женщину. По версии оперативников, они вскрыли погреб ломом и продали похищенное имущество, а вырученные деньги потратили.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?