Депутаты губдумы предлагают смягчить ограничения по продаже алкоголя

Депутаты Самарской губернской думы предлагают снять запрет на продажу алкоголя во время трех праздников, поддержав соответствующие поправки в областной закон о продаже алкоголя, сообщает citytraffic.ru.
Этот вопрос рассматривался в четверг, 13 апреля, на комитете по промышленности, с докладом по нему выступила депутат Светлана Бескоровайная. Сославшись на отчет областного минэкономразвития, она рассказала, что по сравнению с 2014 г. практически в 100 раз выросла смертность от отравлений суррогатом.
"Мы занимаем третье место в ПФО по употреблению алкоголя, каждый год у нас снижается количество лицензиатов, и, соответственно, поступления в бюджет от акцизов уменьшаются. В соответствии с этим есть предложение убрать ограничения, которые приняты нашим областным законом, и перейти на те ограничения, которые есть в федеральном, - пояснила Светлана Бескоровайная.
По ее словам, будет запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 8:00, а ограничения по продаже алкоголя во время трех праздников - Дня российского студенчества (25 января), Дня молодежи (27 июня) и Международного дня студентов (17 ноября) будут исключены. Запрет будет распространяться только на Международный день защиты детей, который празднуется 1 июня.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.