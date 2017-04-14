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Законотворчество Власть и политика

Депутаты губдумы предлагают смягчить ограничения по продаже алкоголя

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Депутаты Самарской губернской думы предлагают снять запрет на продажу алкоголя во время трех праздников, поддержав соответствующие поправки в областной закон о продаже алкоголя, сообщает citytraffic.ru.

Этот вопрос рассматривался в четверг, 13 апреля, на комитете по промышленности, с докладом по нему выступила  депутат Светлана Бескоровайная. Сославшись на отчет областного минэкономразвития, она рассказала, что по сравнению с 2014 г. практически в 100 раз выросла смертность от отравлений суррогатом.

"Мы занимаем третье место в ПФО по употреблению алкоголя, каждый год у нас снижается количество лицензиатов, и, соответственно, поступления в бюджет от акцизов уменьшаются. В соответствии с этим есть предложение убрать ограничения, которые приняты нашим областным законом, и перейти на те ограничения, которые есть в федеральном, - пояснила Светлана Бескоровайная.

По ее словам, будет запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 8:00, а ограничения по продаже алкоголя во время трех праздников - Дня российского студенчества (25 января), Дня молодежи (27 июня) и Международного дня  студентов (17 ноября) будут исключены. Запрет будет распространяться только на Международный день защиты детей, который празднуется 1 июня.

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власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

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Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 11:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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