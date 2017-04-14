Депутаты губдумы предлагают смягчить ограничения по продаже алкоголя

Депутаты Самарской губернской думы предлагают снять запрет на продажу алкоголя во время трех праздников, поддержав соответствующие поправки в областной закон о продаже алкоголя, сообщает citytraffic.ru.

Этот вопрос рассматривался в четверг, 13 апреля, на комитете по промышленности, с докладом по нему выступила депутат Светлана Бескоровайная. Сославшись на отчет областного минэкономразвития, она рассказала, что по сравнению с 2014 г. практически в 100 раз выросла смертность от отравлений суррогатом.

"Мы занимаем третье место в ПФО по употреблению алкоголя, каждый год у нас снижается количество лицензиатов, и, соответственно, поступления в бюджет от акцизов уменьшаются. В соответствии с этим есть предложение убрать ограничения, которые приняты нашим областным законом, и перейти на те ограничения, которые есть в федеральном, - пояснила Светлана Бескоровайная.

По ее словам, будет запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 8:00, а ограничения по продаже алкоголя во время трех праздников - Дня российского студенчества (25 января), Дня молодежи (27 июня) и Международного дня студентов (17 ноября) будут исключены. Запрет будет распространяться только на Международный день защиты детей, который празднуется 1 июня.