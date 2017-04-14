В регионе ищут менеджера для работы с Внешэкономбанком и АСИ по продвижению инвестпроектов

Внешэкономбанк проводит отбор сертифицированных менеджеров в субъектах Российской Федерации. В 23 пилотных регионах, в том числе — в Самарской области, определят представителя, который займется поиском и презентацией инвестпроектов для ВЭБа с тем, чтобы в итоге добиться финансирования для них.

Об этом 13 апреля проинформировал проектный пресс-офис Госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Новая модель работы ВЭБа призвана создать широкую воронку инвестиционных проектов в субъектах РФ и повысить прозрачность процедуры их отбора, сообщается в релизе.

Одним из ее ключевых элементов станут менеджеры в регионах, прошедшие отбор по методике Агентства стратегических инициатив, обученные и сертифицированные Внешэкономбанком. Они будут заниматься проактивным поиском и первичной фильтрацией региональных проектов в соответствии со стратегией развития банка, а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании пакета документов согласно требованиям ВЭБ. Взаимодействие участников процесса будет построено на онлайн-платформе "Фабрика проектов развития", которая в том числе позволит проводить экспресс-оценку проектов.

Первый этап внедрения модели — формирование пула сертифицированных менеджеров ВЭБа. Для участия в открытом отборе кандидатам необходимо до 30 апреля на онлайн-платформе LEADER-ID загрузить резюме и выполнить задание — написать эссе на заданную тему и подготовить презентацию.

До 12 мая будут определены финалисты заочного отбора, с которыми до 26 мая проведут собеседования. Рассматриваются кандидатуры представителей регионального бизнеса, некоммерческих организаций, объединений и институтов развития, а также соискателей с опытом работы в органах власти и инвестиционно-финансовой сфере. Более подробную информацию о заявках и требованиях к кандидатам можно узнать на странице проекта на платформе LEADER-ID.

Проект будет реализован в первых 23 пилотных регионах с максимальным уровнем предоставления региональных мер господдержки. Кандидаты в сертифицированные менеджеры ВЭБ будут отобраны здесь уже к июню 2017 года.

"Мы хотим построить гибкую систему, которая позволит нам вместе с прошедшими сертификацию профессионалами, хорошо знающими специфику бизнеса в конкретных регионах, находить качественные проекты, проводить их оперативный отбор и оценку и принимать решения о финансировании, — рассказал заместитель председателя Внешэкономбанка, член правления и куратор проекта со стороны банка Алексей Иванченко. — Таким образом, мы будем способствовать развитию экономики субъектов РФ и перспективных отраслей бизнеса, а также созданию новых рабочих мест".

"Уверена, что наша методика открытого отбора поможет сформировать команду достойных специалистов, которые будут работать на благо своих регионов. А на стадиях оценки и реализации проекта консультативную поддержку сертифицированным менеджерам могут оказать созданные в регионах проектные офисы по улучшению инвестиционного климата", — пояснила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.