Александру Глебу предлагают продолжить карьеру в Индии

У полузащитника "Крыльев Советов" Александра Глеба есть вариант продолжения карьеры в Индии, сообщает by.tribuna.com.

"Звали в Китай, звали в Корею. Его много куда зовут, он известный футболист с хорошим именем. На данный момент есть предложение из Индии", — рассказал агент футболиста Евгений Гайдук.

Действующий контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.