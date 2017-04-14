Александру Глебу предлагают продолжить карьеру в Индии

У полузащитника "Крыльев Советов" Александра Глеба есть вариант продолжения карьеры в Индии, сообщает by.tribuna.com.
"Звали в Китай, звали в Корею. Его много куда зовут, он известный футболист с хорошим именем. На данный момент есть предложение из Индии", — рассказал агент футболиста Евгений Гайдук.
Действующий контракт Глеба с самарским клубом рассчитан до конца мая.
Последние комментарии
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ