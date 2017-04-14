"Раздольное" готовится к весеннему севу

Год назад агрохолдинг "Зерно Жизни" группы компаний СИНКО ввел в сельскохозяйственный оборот заброшенные пашни в Камышлинском районе. Так было создано новое предприятие "Раздольное", которое в этом году получило новую технику и готовится к весенним полевым работам.

Два тяжеловесных трактора Кировец К-744, два зерноуборочных комбайна "Акрос", три трактора "Беларус", две пропашные сеялки "Гаспардо", посевной комплекс "Томь" и множество сцепок, катков, погрузчиков и т. п. приобретено для нового хозяйства "Раздольное". В прошлом году, когда предприятие было создано, успели засеять только около тысячи га, поэтому обошлись минимальным комплектом техники, собранной с других хозяйств агрохолдинга. Весь прошлый сезон обрабатывали и вводили в оборот заброшенные земли, и вот в этом году запланировано засеять уже пять тысяч га и еще около того ввести в оборот. Очевидно, что под такие задачи потребовались многомиллионные инвестиции и масштабные закупки техники.

Заместитель директора агрохолдинга "Зерно Жизни" Николай Зыков рассказал, что ежегодно группа компаний СИНКО инвестирует в закупку техники сотни миллионов рублей. "Современный агробизнес требует современного подхода, поэтому в работе активно используются прогрессивные технологии, для которых закупается новая техника, оснащается приборами спутниковой системы ГЛОНАСС. Только в этом году для 13 растениеводческих хозяйств агрохолдинга закуплено 10 новых комбайнов, 17 тракторов, 4 сеялки, 4 посевных комплекса, 3 самоходных опрыскивателя. Причем четверть всей новой техники предназначена для молодого хозяйства "Раздольное".

Сотрудники "Раздольного", можно сказать, рвутся в бой — активно собирают и осваивают новую технику. Сложного управления и автоматики не боятся, в прошлом году натренировались на аналогичных машинах, правда, достаточно старых. Люди полны энтузиазма, что не удивительно, ведь около половины земель сельхозназначения в Камышлинском районе не использовалось много лет до прихода СИНКО. Поля заросли сорняком и дикой порослью, работы было мало. Руководитель хозяйства "Раздольное" Фаиль Шаймарданов говорит, что с приходом инвестора в селе Старая Балыкла жизнь изменилась: "Земля начала использоваться по своему главному предназначению, появились новые рабочие места, молодежь начала возвращаться в село. А теперь вот новая техника, на которой работать одно удовольствие — комбайн как космический корабль, все автоматизировано, кабина с кондиционером, радио работает"!

В этом сезоне в Раздольном будет посажено тысяча га льна, две тысячи га озимой и две тысячи га подсолнечника. Собранный урожай повезут на Подбельский элеватор в Похвистнево, где тоже с нетерпением ждут новых объемов работы.

Год деятельности "Раздольного" — реальный пример развития сельскохозяйственного производства, возрождения села, которое возможно при конструктивном сотрудничестве инвестора, местных властей и жителей.