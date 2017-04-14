IMAX показал самарцам эффект полного присутствия

Новый для города формат кинопоказов стартовал с премьеры "Форсаж 8".

12 апреля для жителей города открылись "космические" киновозможности. В кинотеатре "Киномакс" в АВРОРА молл заработал новый современный формат кинопоказов — IMAX. Первый сеанс посетил и наш корреспондент, который испытал на себе максимальный эффект полного присутствия.

Восьмой "Форсаж", пожалуй, как нельзя лучше подходит для того, чтобы оценить все особенности IMAX. Динамичное действие, рев моторов и разнообразие панорамных пейзажей дают возможность по максимуму прочувствовать отличие нового формата от привычных кинозалов.

Первое, что бросается в глаза зрителю, как искушенному, так и не очень — это размер зала и экрана. Зал рассчитан на без малого 400 зрителей, а изогнутый экран занимает практически все пространство от пола до потолка. Интересно, что на каком бы месте ты ни сидел, не хватает глаз охватить весь экран целиком. Еще бы, ведь длина полотна — целых 22 метра, а высота — 12. К слову, это самый большой экран во всем регионе, неудивительно, что он с легкостью обманывает законы физики и твое периферическое зрение. Однако современному зрителю недостаточно просто смотреть кино в большом формате. Ему, избалованному интерактивными технологиями, важно еще и быть частью этой виртуальности. В случае с IMAХ это легко — в какой-то момент, действительно, теряешь связь с окружающим и ощущаешь себя внутри фильма. Благодаря тому, что практически не видно краев экрана и стен зала, кажется, что сидишь на пассажирском кресле рядом с Вином Дизелем и вместе с ним рассекаешь по улицам Нью-Йорка или Берлина. Если прибавить к этому усовершенствованную звуковую систему, благодаря которой рев моторов ощущаешь буквально под твоим креслом, то "эффект полного присутствия", так активно продвигаемый разработчиками IMAX, можно считать достигнутым. Кстати как звук, так и изображение для каждого фильма IMAX "докручивает" до своих высоких стандартов. Каждый кадр прогоняется через специальное оборудование, чтобы изображение стало кристально четким, а проецируется на экран оно через два проектора. Звук тоже проходит через процедуру "выравнивания" и подстраивается под размер зала и его наполненность. Зритель же в итоге получает невероятно четкую и яркую картинку, которая заставляет поверить в реальность происходящего на экране, и глубокий, объемный звук, который ты уже скорее чувствуешь, чем просто слышишь.

Демократичный подход к ценообразованию — стоимость билетов не отличается от стандартных кинопоказов и колеблется в районе 300-400 рублей — позволяет предположить, что IMAX покорит самарского зрителя. Тем более что скоро в прокат выйдут пятый сиквел "Пиратов Карбиского моря" и вторя часть "Стражей галактики", которые посмотреть в IMAX 3D однозначно стоит.