Выезд на Московское шоссе напротив ТЦ "Московский" будет закрыт с 14 по 18 апреля

В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС "Роснефть" (переустройство линий электропередач) с 14 по 18 апреля будет закрыт выезд на Московское шоссе с дворовой территории между домами №7 и №12 на Московском шоссе 18 км (напротив ТЦ "Московский").
Об этом сообщил сайт областного правительства.
Объезд будет осуществляться согласно прилагаемой схеме (узел 2).
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.
Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?
не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...