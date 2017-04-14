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Дорожное строительство Транспорт и связь

Выезд на Московское шоссе напротив ТЦ "Московский" будет закрыт с 14 по 18 апреля

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС "Роснефть" (переустройство линий электропередач) с 14 по 18 апреля будет закрыт выезд на Московское шоссе с дворовой территории между домами №7 и №12 на Московском шоссе 18 км (напротив ТЦ "Московский").

Об этом сообщил сайт областного правительства.

Объезд будет осуществляться согласно прилагаемой схеме (узел 2).

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Последние комментарии

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Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

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Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

Артем stroysamaru 25 августа 2016 13:50 Под ул. Дальней вдоль Московского шоссе построят тоннель для трамваев

не под московским шоссе, а под улицей Дальней вдоль московского шоссе...

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