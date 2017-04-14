Выезд на Московское шоссе напротив ТЦ "Московский" будет закрыт с 14 по 18 апреля

В связи проведением работ по реконструкции Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС "Роснефть" (переустройство линий электропередач) с 14 по 18 апреля будет закрыт выезд на Московское шоссе с дворовой территории между домами №7 и №12 на Московском шоссе 18 км (напротив ТЦ "Московский").

Об этом сообщил сайт областного правительства.

Объезд будет осуществляться согласно прилагаемой схеме (узел 2).