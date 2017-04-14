Удмурт, забивший в гараже кувалдой пенсионера, осужден на 11 лет колонии

Собранные следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Удмуртской республики Николаю Карпову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщат пресс-служба ведомства.
Следствием и судом установлено, что 26 июля 2016 г., примерно в 14 часов Карпов, находясь в гараже дома, расположенного в Красноглинском районе Самары, в ходе ссоры нанес кувалдой множественные удары по голове и туловищу 69-летнему мужчине, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершения убийства Карпов похитил из брюк потерпевшего сотовый телефон, ключи от машины и совершил угон автомашины. Из салона автомашины Карпов совершил кражу видеорегистратора и сумки потерпевшего с находившимися в ней денежными средствами в сумме 3 тыс. рублей. Доехав на угнанной автомашине до с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области 27 июля 2016 г. он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором Красноглинского районного суда города Самары Карпову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По данным СМИ, убитым пенсионером был Александр Анищенко, отец бывшего депутата Самарской губернской думы Дмитрия Анищенко, несколько лет возглавлявший районную администрацию.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги