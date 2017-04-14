Удмурт, забивший в гараже кувалдой пенсионера, осужден на 11 лет колонии

Собранные следственным отделом по Красноглинскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Удмуртской республики Николаю Карпову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщат пресс-служба ведомства.

Следствием и судом установлено, что 26 июля 2016 г., примерно в 14 часов Карпов, находясь в гараже дома, расположенного в Красноглинском районе Самары, в ходе ссоры нанес кувалдой множественные удары по голове и туловищу 69-летнему мужчине, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения убийства Карпов похитил из брюк потерпевшего сотовый телефон, ключи от машины и совершил угон автомашины. Из салона автомашины Карпов совершил кражу видеорегистратора и сумки потерпевшего с находившимися в ней денежными средствами в сумме 3 тыс. рублей. Доехав на угнанной автомашине до с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области 27 июля 2016 г. он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором Красноглинского районного суда города Самары Карпову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По данным СМИ, убитым пенсионером был Александр Анищенко, отец бывшего депутата Самарской губернской думы Дмитрия Анищенко, несколько лет возглавлявший районную администрацию.