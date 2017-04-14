В Самаре и Тольятти за ночь обгорели пять автомобилей

В пятницу, 14 апреля, в 02:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Стара-Загора в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горели автомобили Lada Xray и Nissan. Семеро пожарных, использовав одну машину, потушили их в 02:54.
И в эту же ночь в 03:23 в Тольятти семеро пожарных на двух спецмашинах выехали на ул. Гидростроевскую, где у одного из домов горели автомобили Toyota, Lada Priora и Lada Granta. Пожар удалось ликвидировать в 3:30.
Сейчас причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора