В Самаре и Тольятти за ночь обгорели пять автомобилей

В пятницу, 14 апреля, в 02:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Стара-Загора в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели автомобили Lada Xray и Nissan. Семеро пожарных, использовав одну машину, потушили их в 02:54.

И в эту же ночь в 03:23 в Тольятти семеро пожарных на двух спецмашинах выехали на ул. Гидростроевскую, где у одного из домов горели автомобили Toyota, Lada Priora и Lada Granta. Пожар удалось ликвидировать в 3:30.

Сейчас причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.