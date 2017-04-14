В Самаре с популярной лекцией о космосе выступит блогер Виталий Егоров, известный как zelenyikot

В Самаре на площадке популярного лектория "Курилка Гутенберга" с лекцией о частной космонавтике выступит известный популяризатор изучения космоса, блогер Виталий Егоров, известный как zelenyikot, сообщают в соцсетях организаторы лектория.

Помимо Виталия Егорова, лекцию о строении атома проведет аспирант кафедры неорганической химии Самарского университета, победитель конкурса "Молодой ученый-2016" Алексей Абдульмянов. Лекторий пройдет 21 апреля в 19:00 в Арт Лофте на Ленинградской, 77. Зарегистрироваться на мероприятие можно в сообществе лектория в соцсетях. Вход бесплатный.