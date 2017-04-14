В Самаре с популярной лекцией о космосе выступит блогер Виталий Егоров, известный как zelenyikot

В Самаре на площадке популярного лектория "Курилка Гутенберга" с лекцией о частной космонавтике выступит известный популяризатор изучения космоса, блогер Виталий Егоров, известный как zelenyikot, сообщают в соцсетях организаторы лектория.
Помимо Виталия Егорова, лекцию о строении атома проведет аспирант кафедры неорганической химии Самарского университета, победитель конкурса "Молодой ученый-2016" Алексей Абдульмянов.
Лекторий пройдет 21 апреля в 19:00 в Арт Лофте на Ленинградской, 77. Зарегистрироваться на мероприятие можно в сообществе лектория в соцсетях. Вход бесплатный.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!