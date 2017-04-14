В Безенчуке нерадивая мамаша не кормила и била своих маленьких детей за то, что просили еду

Прокуратурой Безенчукского района проведена проверка соблюдения ГКУ СО "Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа" и ГБУЗ СО "БЦРБ" Закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", итогом которой стал ряд мер прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного ведомства, 26 января в Безенчукскую центральную районную больницу ГБУЗ СО "БЦРБ" поступили двое детей, 2009 и 2016 годов рождения. У малышей диагностированы телесные повреждения, недостаток мышечной массы тела, педикулез.

Данные обстоятельства послужили поводом для доследственной проверки и возбуждения уголовного дела в отношении 29-летней матери за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по ст. 156 УК РФ.

"Из материалов дела следует, что повреждения детям причинила мать в ответ на просьбу детей покормить их, - сообщили правоохранители. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".

Вместе с тем, прокурорская проверка выявила, что дети проживают в антисанитарных условиях, место для сна и изучения уроков у детей не оборудовано, одежда грязная, продукты питания отсутствуют.

Правоохранители отмечают, что данная семья состоит на учете с 28 октября 2011 г. как находящаяся в социально опасном положении.

Несовершеннолетние дети за период с 2011 по 2017 гг. неоднократно помещались в ГКУ "СРЦН "Земляничная поляна", ГКУ СО "Хворостянский социальный приют для детей и подростков". С 2014 г. мать состоит на учете у врача-нарколога.

"В нарушение действующего законодательства медицинские работники, наблюдавшие состояние здоровья малолетних детей с рождения и периодически посещавшие квартиру, где они проживают, в органы системы профилактики информацию о состоянии семьи не направляли, работниками Центра вопрос о лишении матери родительских прав не инициировался", — подчеркнули в прокуратуре Самарской области.

По выявленным нарушениям в адрес руководителей ГКУ Самарской области "Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа" и ГБУЗ СО "БЦРБ" внесены представления об устранении нарушений требований законодательства.

"По итогам рассмотрения преставления два должностных лица ГКУ Самарской области "Центр социальной помощи семье и детям Юго-Западного округа" привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, инициирована процедура лишения матери родительских прав, — сообщают в областной прокуратуре. — Представление, внесенное в ГБУЗ СО "БЦРБ", находится в стадии рассмотрения".