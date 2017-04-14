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Компания "АКОМ" подвела производственные итоги года

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пятый год подряд "АКОМ" лидирует по объемам производства аккумуляторных батарей в России, показывая ежегодный системный рост выпуска продукции. По итогам 2016 года компания выпустила 2,1 млн шт. АКБ, увеличив объем производства по сравнению с 2015 г. на 13%. Выручка группы компаний достигла 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 447 млн рублей.

Повышенный спрос

Несмотря на общее падение производства автомобилей, зафиксированное по итогам 2016 года, поставки "АКОМ" на рынок автопроизводителей выросли на 11%, что подтверждает повышенную заинтересованность в продукции завода. В 2016 году стартовали поставки на завод Renault в Москве, а также на модели концерна, производимые в Тольятти. Возобновлено сотрудничество компании со сборочным производством ООО АЗ "ГАЗ".

"АКОМ" по-прежнему единственный поставщик ПАО "АВТОВАЗ" и ООО "Объединенная автомобильная группа" с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA, включая X-Ray и Vesta. В работе с главным автопредприятием страны "АКОМ" осуществляет ежедневные гарантированные поставки по принципу "точно в срок", обеспечивая стабильную работу завода.

Продолжаются поставки на заводы автоконцерна Ford, ООО "Трактор", Джи Эм-АВТОВАЗ, Даймлер Камаз РУС, СиЭнЭйч Индастриал, Бау-Рус.

За 2016 год автопроизводителям было поставлено 458 тыс. аккумуляторных батарей, при этом доля "АКОМ" в поставках на данном сегменте рынка составила более 40%.

Год от года "АКОМ" увеличивает объемы продаж на открытом рынке. За 2016 г. они составили 1 596 тыс. АКБ, что на 13% превышает показатель 2015 года. Доля компании на открытом рынке составила 13,5%. Такие результаты были достигнуты благодаря профессиональной работе с партнерами, активным программам продвижения на федеральном и региональном уровнях.

В минувшем году на территории Российской Федерации бренд "АКОМ" представлял 51 партнер в 38 регионах страны, причем количество дилеров за год увеличилось на 10 компаний. Кроме того, продукция компании покорила новые регионы: Дальний Восток, Пензенская область, Республика Тыва, Рязанская область, республика Хакасия, Кировская область, Приморский край.

Среди отечественных производителей аккумуляторных батарей "АКОМ" сохраняет лидирующие позиции и по экспортному направлению. Компания более 8 лет осуществляет поставки на экспорт, в основном в страны СНГ, в том числе в страны Таможенного союза. В 2016 г. объем экспорта предприятия увеличился на 7,1%, было реализовано 403,4 тыс. АКБ, что составляет почти 50% российского экспорта. Сегодня по направлению экспортных поставок компания сотрудничает с 20 партнерами из 13 государств, включая все страны СНГ, а также Сербию и Грецию. В перспективных планах "АКОМ" — расширение европейского экспорта. В качестве приоритетных направлений рассматриваются Италия, Польша, Литва, Турция.

Приоритетные проекты

Учитывая тенденции рынка, в 2016 году завод "АКОМ" расширил ассортимент флагманской линейки своей продукции, выпустив новую батарею "АКОМ EFB". Эти батареи выдерживают до 300 циклов "заряд — разряд", что значительно превышает возможности обычной стартерной батареи, практически не теряют емкости после глубоких разрядов и заряжаются на 30% быстрее. Кроме того, их пластины более устойчивы к коррозии при различных температурных режимах. А благодаря российскому производству "АКОМ EFB" обладает одним из самых важных преимуществ — доступной ценой.

Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной Правительством РФ перед отечественной промышленностью, "АКОМ" проводит собственную политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. Ее цель — замена иностранных поставщиков на российских производителей продукции той же номенклатуры и качества, с фиксированной ценой закупки в рублях.

Проект "АКОМ" по разработке и освоению производства новых стационарно-тяговых аккумуляторов в 2106 году вошел в перечень из 17 приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению в Самарской области.

В 2016 году на производственной площадке "АКОМ" в Жигулевске состоялся пуск высокотехнологичного оборудования для производства новых типов аккумуляторных батарей высокой циклической стойкости (EFB, AGM, GEL). Подобные аккумуляторные батареи в России сегодня не производятся, поэтому продукция "АКОМ" в ближайшее время не будет иметь отечественных аналогов. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Фонда развития промышленности РФ. Это первый проект в Самарской области, получивший федеральную поддержку в рамках реализации плана по импортозамещению. Цель — выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции, что имеет большое значение как для экономического развития Самарской области, так и для страны в целом.

Запуск нового оборудования совпал с производственным юбилеем: с конвейера сошла 15-миллионная аккумуляторная батарея "АКОМ".

Лидер отрасли

В рамках расширения деятельности, не связанной с автомобильной отраслью, в компании сформирован проект "АКОМ-Индастриал" — производство промышленных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, нацеленный на импортозамещение.

Новый завод будет размещен в Тольятти, получившем статус территории опережающего развития (ТОР). Органы региональной власти определили статус проекта "АКОМ-Индастриал" как приоритетный. В планах "АКОМ-Индастриал" — серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей с целью импортозамещения. Ежегодный выпуск и реализация таких батарей к 2027 году составит 3 млрд рублей, что позволит заместить около 10% объемов импортируемой продукции. За счет реализации данного проекта компания планирует освоить сегменты рынка, связанные с системами телекоммуникации и связи, с резервным электроснабжением промышленных предприятий, транспортных объектов, объектов здравоохранения. Проект нацелен на высокую степень локализации производства на территории РФ (до 90% себестоимости материалов и комплектующих) при сохранении мирового уровня качества продукции. Планируется, что при одинаковых технических характеристиках стоимость продукции ООО "АКОМ-Индастриал" будет существенно ниже зарубежных аналогов.

"АКОМ" как индустриальный и инновационный лидер отрасли обладает рядом уникальных характеристик — опытом разработки и массового производства на уровне мировых стандартов, крупнейшей в России сбытовой сетью и производственными мощностями с потенциалом выпуска до 3,5 млн АКБ в год.

Планомерно добиваясь поставленных целей, компания намерена продолжать развивать действующих партнеров, повышать эффективность работы на рынке, осваивать новые каналы реализации продукции: интернет-продажи, корпоративные продажи, участие в тендерах, специализированные и торговые федеральные сети. К 2018 году компания планирует увеличить присутствие на открытом рынке до 26%.

Николай Игнатьев, президент ЗАО "ГК "АКОМ":

— В 2017 году "АКОМ" отмечает свое 15-летие. К своему юбилею "АКОМ" подходит как сильное и перспективное промышленное предприятие, по праву занимающее лидирующую позицию среди крупнейших производителей аккумуляторов в стране. Компания может гордиться своим вкладом в экономику отрасли, достижениями и инновациями. Своей историей "АКОМ" доказывает, что аккумуляторная продукция, сделанная в России, может быть лучше и надежнее импортных аналогов. Достижения и успехи компании — закономерный результат реализации Стратегии развития, главная цель которой — стать глобальным поставщиком.

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Последние комментарии

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Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....

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