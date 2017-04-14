На парковке возле "Золотого яблока" в Самаре ограбили девушку

В среду, 12 апреля, около 17:30 на парковке возле магазина "Золотое яблоко" на ул. Коммунистической в Самаре ограбили 25-летнюю девушку.

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный мужчина завладел ее сумочкой, в которой были документы, мобильник, две банковские карты и наличные - 9 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", подозреваемых пока нет.