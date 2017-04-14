На парковке возле "Золотого яблока" в Самаре ограбили девушку

В среду, 12 апреля, около 17:30 на парковке возле магазина "Золотое яблоко" на ул. Коммунистической в Самаре ограбили 25-летнюю девушку.
По данным источника в правоохранительных органах, неизвестный мужчина завладел ее сумочкой, в которой были документы, мобильник, две банковские карты и наличные - 9 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", подозреваемых пока нет.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?