Жительница Самары убила себя на глазах у соседки

Днем 13 апреля в подъезде жилого дома на ул. Ковровской в Куйбышевском районе Самары был обнаружен труп 40-летней женщины с ножевым ранением шеи.

По данным источника в правоохранительных органах, полиция ведет проверку, но уголовного дела, скорее всего, не будет. Потому что женщина нанесла себе ранение прямо на глазах у соседки-пенсионерки.

О погибшей известно, что она злоупотребляла спиртным, состояла на учете в психдиспансере и неоднократно высказывала суицидальные намерения.