16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Станислав Щеглов: "В офорте сегодня я остался в Самаре один" Подведены итоги VIII фотоконкурса "Самарский взгляд" В Тольятти покажут работы Пабло Пикассо из знаменитой серии Suite 347 В Камышлинском районе открыт музей создателя татарской азбуки Музей Эльдара Рязанова откроется к концу 2017 года

Музеи и выставки Культура

В самарском выставочном центре "Радуга" открылся магазин уникальных товаров из Индии

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

Другая Индия

Называется магазин KAMA-Luxury India Shop. "Кама" означает "гармония", "любовь", и авторы проекта уверены, что посетители салона не только получат эстетическое удовольствие от его посещения, выбора и приобретения товаров, но и увидят эту страну по-новому.

Действительно, изящную с большим вкусом подобранную мебель и весь интерьер в целом трудно назвать просто витринами - обстановка больше напоминает музейную экспозицию. Однако каждый из представленных предметов может быть приобретен любым желающим. Изысканные украшения из натуральных камней, восхитительные ковры ручной работы, над которыми мастера трудятся по несколько лет, шали из уникальной пашмины - тончайшей шерсти гималайских коз, оригинальные предметы интерьера в традиционных золотистых оттенках и многое другое, чем издавна славится Индия - все это теперь можно купить здесь. Но, несмотря на большое разнообразие товаров, их объединяет одна общая черта - качество премиум-класса.

"Это очень красивое событие для Самары, и я от всей души желаю вам удержать высокий уровень, о котором вы заявили. Держите планку выше!" - напутствовал начинающих предпринимателей президент международной общественной организации Центр духовной культуры Ю.Е.Родичев.

Ну, и какая же Индия без знаменитых танцев?! Замечательным дополнением вечера стало выступление солисток танцевальной студии "DNC" - девушкам удалось погрузить гостей праздника в узнаваемую атмосферу Индии. Эмоционально и с большим вдохновением они исполнили две красивейшие композиции.

Магазин уже оценили первые покупатели - ожидаемым спросом пользуются высокогорный черный чай, натуральная косметика, благовония, сувениры, шали и другие товары.

Г.М.Стрюцкая, директор магазина:

- Индия всегда была дружественной нам державой и сейчас является стратегическим партнером России. Это страна с огромным историческим, экономическим и культурным потенциалом, и ее просто необходимо раскрывать в новом свете. Надеюсь, наш магазин будет тому способствовать.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:34 Галерея "Виктория" открывает школу современного искусства для детей

От души хочу пожелать успеха!

Dmitry Lakotsenin 25 октября 2016 11:31 В Самаре открылся музей 5-го гусарского Александрийского полка

Молодцы! Хорошее начало!

Olga Prozherova 05 августа 2016 11:07 В Союзе художников откроется выставка петербургских художников Sine cera

У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:17 В Московском музее современного искусства откроется выставка самарского художника Юрия Филиппова

Посмотрим, как все организуют.

Ирина Елеева 28 ноября 2015 15:50 В музее имени Алабина откроется контактный зоопарк "Ноев ковчег"

Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)

Фото на сайте

В выставочном зале Союза художников открылась первая персональная выставка Светланы Кузиной

В выставочном зале Союза художников открылась первая персональная выставка Светланы Кузиной

Выставка графики Станислава Федорова

Выставка графики Станислава Федорова

Вечер памяти художника Юрия Филиппова

Вечер памяти художника Юрия Филиппова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30