В самарском выставочном центре "Радуга" открылся магазин уникальных товаров из Индии

Другая Индия

Называется магазин KAMA-Luxury India Shop. "Кама" означает "гармония", "любовь", и авторы проекта уверены, что посетители салона не только получат эстетическое удовольствие от его посещения, выбора и приобретения товаров, но и увидят эту страну по-новому.

Действительно, изящную с большим вкусом подобранную мебель и весь интерьер в целом трудно назвать просто витринами - обстановка больше напоминает музейную экспозицию. Однако каждый из представленных предметов может быть приобретен любым желающим. Изысканные украшения из натуральных камней, восхитительные ковры ручной работы, над которыми мастера трудятся по несколько лет, шали из уникальной пашмины - тончайшей шерсти гималайских коз, оригинальные предметы интерьера в традиционных золотистых оттенках и многое другое, чем издавна славится Индия - все это теперь можно купить здесь. Но, несмотря на большое разнообразие товаров, их объединяет одна общая черта - качество премиум-класса.

"Это очень красивое событие для Самары, и я от всей души желаю вам удержать высокий уровень, о котором вы заявили. Держите планку выше!" - напутствовал начинающих предпринимателей президент международной общественной организации Центр духовной культуры Ю.Е.Родичев.

Ну, и какая же Индия без знаменитых танцев?! Замечательным дополнением вечера стало выступление солисток танцевальной студии "DNC" - девушкам удалось погрузить гостей праздника в узнаваемую атмосферу Индии. Эмоционально и с большим вдохновением они исполнили две красивейшие композиции.

Магазин уже оценили первые покупатели - ожидаемым спросом пользуются высокогорный черный чай, натуральная косметика, благовония, сувениры, шали и другие товары.

Г.М.Стрюцкая, директор магазина:

- Индия всегда была дружественной нам державой и сейчас является стратегическим партнером России. Это страна с огромным историческим, экономическим и культурным потенциалом, и ее просто необходимо раскрывать в новом свете. Надеюсь, наш магазин будет тому способствовать.