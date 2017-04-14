В с. Рождествено погиб водитель съехавшего в кювет Datsun

В четверг, 13 апреля, в Волжском районе погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло на ул. Фокина в с. Рождествено. По данным ГИБДД, 40-летний водитель Datsun On-Do ехал со стороны ул. Пацаева в направлении ул. Набережной, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате аварии автомобилист от полученных травм скончался на месте.