Сызранского участкового подозревают в выманивании денег у подозреваемого под видом возмещения ущерба

Следственный отдел по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении участкового отдела по делам несовершеннолетних ОП № 31 МУ МВД России "Сызранское". Правоохранителя подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, 13 марта 2017 г. у полицейского на рассмотрении были материалы доследственной проверки, свидетельствующие о причастности гражданина к краже туалетной воды из магазина. Участковый решил обмануть подозреваемого и сказал ему, что может помочь решить вопрос с возмещением ущерба. Для этого мужчина должен был перевести ему на банковскую карту 10 тыс. руб. якобы для передачи их потерпевшей стороне.

В этот же день во время оперативного эксперимента гражданин перевел эту сумму на карточку полицейскому, после чего участкового задержали сотрудники ОРЧ СБ областного ГУ МВД России.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, по факту произошедшего и. о. начальника ведомства Алексей Гринь назначил служебную проверку.