Открылись регулярные авиарейсы Самара-Стамбул

Во вторник, 11 апреля, в аэропорту "Курумоч" приземлился первый самолет регулярного рейса из Стамбула авиакомпании Turkish Airlines.

По авиационной традиции первый самолет приветствовали водной аркой — аналогом салюта, который по соображениям безопасности запрещен в аэропортах. А пассажиров на самарской земле встречали хлебом и солью. Самара стала десятым городом в России, в которые летает международная авиакомпания Turkish Airlines.

Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев на пресс-конференции отметил, что турецкое направление всегда было популярно среди самарцев.

"Очень приятно, что крупнейшая авиакомпания Турции открывает регулярные рейсы именно в Самару, — сказал он. — Для жителей Самарского региона Turkish Airlines предоставляют уникальную возможность не только путешествовать в эту страну, но и открывают ворота в международные аэропорты европейских стран. Кроме того, теперь мы можем приглашать наших турецких партнеров в Самарскую область с туристическими и деловыми целями. Поэтому я думаю, что с открытием авиарейса начинается новый этап в развитии российско-турецких отношений".

По словам Михаила Мальцева, продажи туроператоров по турецкому направлению за этот год уже свидетельствуют о восстановлении пассажиропотока.

"Если не будет никаких изменений, я думаю в течение этого и следующего года пассажиропоток сможет восстановиться до прежнего уровня, — отметил он. — Учитывая, что пакетные туры в Турцию сегодня порой даже дешевле, чем по внутрироссийским направлениям, можно констатировать, что восстановление произойдет достаточно быстро".

Заместитель генерального директора авиакомпании Turkish Airlines Ахмет Олмуштур отметил, что открытие полетов в наш город стало знаковым событием для авиакомпании.

"С началом полетов в Самару Turkish Airlines будут выполнять 72 рейса в неделю по десяти городам, — сказал Ахмет Олмуштур. — Я уверен, что Самара станет важным воздушным мостом, который соединит наши города и будет развивать отношения между нашими странами. И мы рады сообщить, что сегодня жители Самарской области получают возможность летать с нашей авиакомпанией по всему миру. Самара открывается для всего мира — через Стамбул люди из разных стран смогут прилететь сюда".

Рейсы по направлению Самара-Стамбул будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям в 02.05 (время местное). Из Стамбула в Самару можно будет улететь во вторник, четверг и субботу в 20.30. В дальнейшем авиакомпания планирует увеличить количество рейсов.

Сегодня Turkish Airlines является авиакомпанией, которая выполняет рейсы в самое большое количество стран по всему миру. Она известна высоким уровнем сервиса и обслуживания на борту. Turkish Airlines шестой раз подряд признана "Лучшей авиакомпанией Европы" по результатам опросов пассажиров Международной ассоциации Skytrax.