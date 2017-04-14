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Транспорт Транспорт и связь

Открылись регулярные авиарейсы Самара-Стамбул

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 апреля, в аэропорту "Курумоч" приземлился первый самолет регулярного рейса из Стамбула авиакомпании Turkish Airlines.

По авиационной традиции первый самолет приветствовали водной аркой — аналогом салюта, который по соображениям безопасности запрещен в аэропортах. А пассажиров на самарской земле встречали хлебом и солью. Самара стала десятым городом в России, в которые летает международная авиакомпания Turkish Airlines.

Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев на пресс-конференции отметил, что турецкое направление всегда было популярно среди самарцев.

"Очень приятно, что крупнейшая авиакомпания Турции открывает регулярные рейсы именно в Самару, — сказал он. — Для жителей Самарского региона Turkish Airlines предоставляют уникальную возможность не только путешествовать в эту страну, но и открывают ворота в международные аэропорты европейских стран. Кроме того, теперь мы можем приглашать наших турецких партнеров в Самарскую область с туристическими и деловыми целями. Поэтому я думаю, что с открытием авиарейса начинается новый этап в развитии российско-турецких отношений".

По словам Михаила Мальцева, продажи туроператоров по турецкому направлению за этот год уже свидетельствуют о восстановлении пассажиропотока.

"Если не будет никаких изменений, я думаю в течение этого и следующего года пассажиропоток сможет восстановиться до прежнего уровня, — отметил он. — Учитывая, что пакетные туры в Турцию сегодня порой даже дешевле, чем по внутрироссийским направлениям, можно констатировать, что восстановление произойдет достаточно быстро".

Заместитель генерального директора авиакомпании Turkish Airlines Ахмет Олмуштур отметил, что открытие полетов в наш город стало знаковым событием для авиакомпании.

"С началом полетов в Самару Turkish Airlines будут выполнять 72 рейса в неделю по десяти городам, — сказал Ахмет Олмуштур. — Я уверен, что Самара станет важным воздушным мостом, который соединит наши города и будет развивать отношения между нашими странами. И мы рады сообщить, что сегодня жители Самарской области получают возможность летать с нашей авиакомпанией по всему миру. Самара открывается для всего мира — через Стамбул люди из разных стран смогут прилететь сюда".

Рейсы по направлению Самара-Стамбул будут выполняться трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям в 02.05 (время местное). Из Стамбула в Самару можно будет улететь во вторник, четверг и субботу в 20.30. В дальнейшем авиакомпания планирует увеличить количество рейсов.

Сегодня Turkish Airlines является авиакомпанией, которая выполняет рейсы в самое большое количество стран по всему миру. Она известна высоким уровнем сервиса и обслуживания на борту. Turkish Airlines шестой раз подряд признана "Лучшей авиакомпанией Европы" по результатам опросов пассажиров Международной ассоциации Skytrax.

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Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 13:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 09:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Анастасия Поронина 15 марта 2016 17:45 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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