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Преступления Происшествия

У самарской продавщицы пенсионерка похитила кольцо под видом снятия порчи

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские направили в суд уголовное дело 77-летней жительницы Чапаевска, которую обвинят в двух мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В марте 2017 г. в полицию обратилась местная жительница и попросила задержать женщину, которая годом ранее обманом похитила у нее золотое кольцо. Заявительница рассказала, что тогда не стала сообщать о случившемся правоохранителям, но теперь вновь встретила обидчицу.

По версии следствия, в марте 2016 г. к потерпевшей, работавшей в магазине, зашла покупательница и сказала продавщице, что на ней лежит порча. Также незнакомка уверила потерпевшую, что может снять порчу, но для этого нужна ее личная вещь. По словам потерпевшей, дальнейшее она помнит смутно и думает, что находилась под гипнозом. А когда женщина пришла в себя, то в магазине уже никого не было, а у нее пропало золотое кольцо стоимостью 15 тыс. рублей.

Год спустя пострадавшая в одном из магазинов увидела ту самую женщину и позвонила в полицию. Правоохранители вместе с заявительницей объехали близлежащую территорию и вскоре заметили на улице подозреваемую. Пенсионерку задержали.

Потерпевшая наконец написала заявление, и по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Допрошенная жительница Чапаевска рассказала, что продала кольцо за 1 тыс. рублей.

По данным следователей, в июле 2016 г. аналогичным образом обвиняемая обманула еще одну продавщицу, работавшую в том же районе. У нее пропало кольцо и 400 рублей. В связи с этим также было возбуждено уголовное дело.

Во время следствия обвиняемая полностью признала вину, материальный ущерб она не возмещала. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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