Житель Кинеля заплатит штраф за ложное сообщение о заминировании отдела полиции

Кинельский районный суд вынес приговор Михаилу Куропаткину, которого обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, пьяный мужчина позвонил со своего мобильного в дежурную часть и сообщил о заминировании здания отдела полиции на ул. Крымской, 20.

Из-за действий Куропаткина было нарушено функционирование государственных органов, отвлечены силы охраны правопорядка и специальных служб. Кроме того, УФС войск нацгвардии РФ по Самарской области, Кинельской "ЦБГ и Р", филиалу Центра по делам гражданской обороны ПСО № 34 был причинен ущерб более 16 тыс. рублей.

Суд назначил Куропаткину штраф 16 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.