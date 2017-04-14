Житель Кинеля заплатит штраф за ложное сообщение о заминировании отдела полиции

Кинельский районный суд вынес приговор Михаилу Куропаткину, которого обвиняли в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, пьяный мужчина позвонил со своего мобильного в дежурную часть и сообщил о заминировании здания отдела полиции на ул. Крымской, 20.
Из-за действий Куропаткина было нарушено функционирование государственных органов, отвлечены силы охраны правопорядка и специальных служб. Кроме того, УФС войск нацгвардии РФ по Самарской области, Кинельской "ЦБГ и Р", филиалу Центра по делам гражданской обороны ПСО № 34 был причинен ущерб более 16 тыс. рублей.
Суд назначил Куропаткину штраф 16 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги