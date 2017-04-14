В Чапаевске задержали женщину по подозрению в продаже героина и карфентанила

В Чапаевске полицейские во время "проверочной закупки" задержали у дома на ул. Макаренко 46-летнюю женщину с наркотиками, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии правоохранителей, она продала местной жительнице героин и карфентанил общей массой 20,33 грамма. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере".
Подозреваемую заключили под стражу.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?