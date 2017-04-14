Призер "iВолги-2016": "Если ты думаешь, что у тебя нет соратников, приезжай на форум, и увидишь, что это не так"

Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017" пройдет с 14 по 24 июня. В 2016 г. его участником стал молодой самарский драматург Сергей Давыдов. На смене "Культурный Бум" его проект удостоился второго места и гранта в 200 тыс. рублей. А в эти выходные проект воплотится в жизнь — 15–16 апреля с 14:00 до 22:00 в Самарском доме актера пройдет организованный Сергеем фестиваль современной драматургии "Первый драфт + Ремарка".
"Нужно честно отметить, что если бы не "iВолга", я бы не организовал этот фестиваль, — признался Сергей. — И дело даже не столько в грантовой поддержке, сколько именно в том, что форум придает стимул. Он и вдохновение, и эмоции, и эксперты, которые очень помогли дельными советами".
Свою первую пьесу Сергей написал в 19 лет, и вопрос становления молодых авторов для него очень актуален. Именно поэтому для проекта он выбрал тему создания и проведения интенсивной образовательной программы для тех, кто интересуется современным театром и искусством в целом.
На фестивале с начинающими драматургами своими секретами поделятся признанные театральные эксперты, а также пройдут читки пьес современных авторов. При этом, как отмечает Сергей Давыдов, фестиваль не только для профессионалов, но и для простых зрителей: "Это фестиваль для всех. Мастер-классы выстроены таким образом, чтобы каждый желающий, даже если он мало что знает о театре, мог прийти и увидеть, чем театр может быть полезен лично ему".
Организовывать проект молодому драматургу помогают ребята, с которыми он познакомился на "iВолге". "Форум — очень позитивная среда, — рассказывает Сергей, — там ты находишь огромное количество единомышленников твоего же возраста. Мы все — победители смены "Культурный Бум" — очень сдружились, постоянно общаемся и вместе организовываем новые проекты. Поэтому если ты думаешь, что у тебя нет соратников, приезжай на "iВолгу", и увидишь, что это не так".
Также молодой человек пожелал будущим участникам форума мыслить "проектно": относиться к созданию идеи более серьезно, нацеливаться на результат и качественно работать над выбранным делом.
Ежегодно на молодежный форум ПФО "iВолга" приезжают не менее 2000 талантливых ребят из регионов Поволжья и других федеральных округов России. Ребятам предоставляется возможность на конкурсной основе получить грантовую поддержку своего проекта. Также для участников организуют лекции и мастер-классы с ведущими экспертами различных сфер.
Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор Форума — Правительство Самарской области.
Напомним, подать заявку на Молодежный форум ПФО "iВолга" можно на официальном сайте до 15 мая 2017 года.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают