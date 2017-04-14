Призер "iВолги-2016": "Если ты думаешь, что у тебя нет соратников, приезжай на форум, и увидишь, что это не так"

Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга-2017" пройдет с 14 по 24 июня. В 2016 г. его участником стал молодой самарский драматург Сергей Давыдов. На смене "Культурный Бум" его проект удостоился второго места и гранта в 200 тыс. рублей. А в эти выходные проект воплотится в жизнь — 15–16 апреля с 14:00 до 22:00 в Самарском доме актера пройдет организованный Сергеем фестиваль современной драматургии "Первый драфт + Ремарка".

"Нужно честно отметить, что если бы не "iВолга", я бы не организовал этот фестиваль, — признался Сергей. — И дело даже не столько в грантовой поддержке, сколько именно в том, что форум придает стимул. Он и вдохновение, и эмоции, и эксперты, которые очень помогли дельными советами".

Свою первую пьесу Сергей написал в 19 лет, и вопрос становления молодых авторов для него очень актуален. Именно поэтому для проекта он выбрал тему создания и проведения интенсивной образовательной программы для тех, кто интересуется современным театром и искусством в целом.

На фестивале с начинающими драматургами своими секретами поделятся признанные театральные эксперты, а также пройдут читки пьес современных авторов. При этом, как отмечает Сергей Давыдов, фестиваль не только для профессионалов, но и для простых зрителей: "Это фестиваль для всех. Мастер-классы выстроены таким образом, чтобы каждый желающий, даже если он мало что знает о театре, мог прийти и увидеть, чем театр может быть полезен лично ему".

Организовывать проект молодому драматургу помогают ребята, с которыми он познакомился на "iВолге". "Форум — очень позитивная среда, — рассказывает Сергей, — там ты находишь огромное количество единомышленников твоего же возраста. Мы все — победители смены "Культурный Бум" — очень сдружились, постоянно общаемся и вместе организовываем новые проекты. Поэтому если ты думаешь, что у тебя нет соратников, приезжай на "iВолгу", и увидишь, что это не так".

Также молодой человек пожелал будущим участникам форума мыслить "проектно": относиться к созданию идеи более серьезно, нацеливаться на результат и качественно работать над выбранным делом.

Ежегодно на молодежный форум ПФО "iВолга" приезжают не менее 2000 талантливых ребят из регионов Поволжья и других федеральных округов России. Ребятам предоставляется возможность на конкурсной основе получить грантовую поддержку своего проекта. Также для участников организуют лекции и мастер-классы с ведущими экспертами различных сфер.

Форум проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор Форума — Правительство Самарской области.

Напомним, подать заявку на Молодежный форум ПФО "iВолга" можно на официальном сайте до 15 мая 2017 года.