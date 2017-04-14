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Экономика и бизнес

В Кинель-Черкасском районе могут наказать директора "фирмы-однодневки"

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Кинель-Черкасского района по результатам проверки возбудила административное дело в отношении директора "фирмы-однодневки", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

При проверке выяснилось, что фирма ООО "Трансресурс" не находится по адресу, указанному при регистрации юридического лица в налоговой инспекции, хотя закон обязывает организации при смене адреса уведомить об этом налоговую в трехдневный срок.

Кроме того, оказалось, что с момента образования "Трансресурс" не вел никакой деятельности и не предоставлял налоговую отчетность в инспекцию.

В связи с этим надзорное ведомство установило личность директора ООО и возбудило дело в отношении него по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ "Несвоевременное представление сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц". Сейчас материалы дела направлены в налоговую инспекцию для рассмотрения.

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