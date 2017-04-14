В Кинель-Черкасском районе могут наказать директора "фирмы-однодневки"

Прокуратура Кинель-Черкасского района по результатам проверки возбудила административное дело в отношении директора "фирмы-однодневки", сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
При проверке выяснилось, что фирма ООО "Трансресурс" не находится по адресу, указанному при регистрации юридического лица в налоговой инспекции, хотя закон обязывает организации при смене адреса уведомить об этом налоговую в трехдневный срок.
Кроме того, оказалось, что с момента образования "Трансресурс" не вел никакой деятельности и не предоставлял налоговую отчетность в инспекцию.
В связи с этим надзорное ведомство установило личность директора ООО и возбудило дело в отношении него по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ "Несвоевременное представление сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц". Сейчас материалы дела направлены в налоговую инспекцию для рассмотрения.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.