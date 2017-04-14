Для строительства магистрали "Центральная" может быть привлечен капитальный грант

В ходе пресс-конференции 14 апреля вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко рассказал, что помимо проектов ГЧП в сфере здравоохранения регион готовит концессионные соглашения в сфере транспорта.

Одним из проектов, над которым работает министерство, это строительство магистрали "Центральная".

"У нас есть потенциальный инвестор, идет работа по структурированию проекта, и идет работа с минтрансом России по привлечению капитального гранта, — подчеркнул министр. — В августе будет ясность по этому проекту в части софинансирования за счет системы "Платон".

По словам Кобенко, в губернии приступили к подготовке масштабных проектов ГЧП в сфере транспорта.

"На стадии согласования находятся конкурсные документации на право заключения концессионного соглашения по проекту создания системы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов и проекту создания системы фото и видеофиксации на территории Самарской области", — рассказал он.

Таким образом, средства планируют привлекать и для строительства моста через Волгу возле Тольятти.

По словам Кобенко, в регионе расширяется список проектов, для которых будут привлекать средства частных инвесторов. Планируется охватить следующие сферы: медицина, ЖКХ, транспорт, туризм, образование, социальное обеспечение, спорт.

В планах — строительство стадиона и детской футбольной школы в Самаре, спортивно-стрелкового комплекса в Красноярском районе, а также ипподрома и детской школы верховой езды возле поселка Курумоч.

В перспективе — проекты по строительству зоопарка в микрорайоне "Южный город", развитию паркового комплекса истории техники им. Сахарова в Тольятти, строительству пристроя геронтологического центра в Самаре.