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Дорожное строительство Транспорт и связь

Для строительства магистрали "Центральная" может быть привлечен капитальный грант

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе пресс-конференции 14 апреля вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко рассказал, что помимо проектов ГЧП в сфере здравоохранения регион готовит концессионные соглашения в сфере транспорта.

Одним из проектов, над которым работает министерство, это строительство магистрали "Центральная".

"У нас есть потенциальный инвестор, идет работа по структурированию проекта, и идет работа с минтрансом России по привлечению капитального гранта, — подчеркнул министр. — В августе будет ясность по этому проекту в части софинансирования за счет системы "Платон".

По словам Кобенко, в губернии приступили к подготовке масштабных проектов ГЧП в сфере транспорта.

"На стадии согласования находятся конкурсные документации на право заключения концессионного соглашения по проекту создания системы контроля перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов и проекту создания системы фото и видеофиксации на территории Самарской области", — рассказал он.

Таким образом, средства планируют привлекать и для строительства моста через Волгу возле Тольятти.

По словам Кобенко, в регионе расширяется список проектов, для которых будут привлекать средства частных инвесторов. Планируется охватить следующие сферы: медицина, ЖКХ, транспорт, туризм, образование, социальное обеспечение, спорт.

В планах — строительство стадиона и детской футбольной школы в Самаре, спортивно-стрелкового комплекса в Красноярском районе, а также ипподрома и детской школы верховой езды возле поселка Курумоч.

В перспективе — проекты по строительству зоопарка в микрорайоне "Южный город", развитию паркового комплекса истории техники им. Сахарова в Тольятти, строительству пристроя геронтологического центра в Самаре.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 15:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 18:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

+++ +++ 26 августа 2016 17:55 Ремонт ул. Мичурина может начаться в 2017 году

Жителям ЖК Ботанический и Мичурина уже давно обещали убрать временную догорогу, а пока придется прыгать по бетонным плитам и объезжать полузаконные парковки на ул. Мичурина/Ерошевского, Мичурина/Революционная и Мичурина/Лукачева. Кто же их содержит и крышует интересно?

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