В Красноярском районе из-за разлива Кондурчи оказались подтоплены два моста

В пятницу, 14 апреля, в 13:40, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Кондурча оказались подтоплены низководные мосты в районе населенных пунктов Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

В зоне подтопления нет жилых домов и хозяйственных построек. Высота уровня воды над дорожным полотном составляет 10-30 см. По данным чрезвычайного ведомства, эвакуация населения не требуется. Органы местного самоуправления информируют население о подтоплении.