За реконструкцию энергоблока Онкоцентра в рамках концессии взялась "Генерация. Связь. Автоматика"

За реконструкцию энергоблока Самарского онкологического диспансера в рамках концессии взялось ООО "Генерация. Связь. Автоматика", сообщил вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко 14 апреля.
По его словам, в феврале 2017 г. подведены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов электроэнергетики, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и определен победитель конкурса — ООО "Генерация. Связь. Автоматика".
Подписать концессионное соглашение планируется летом. Объекты электроэнергетики, находящиеся в составе ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" (ГБУЗ СОКОД) передадут в концессию на 35 лет, по истечении которого объект соглашения со степенью износа не более 50% передается конценденту.
Проект позволит передать непрофильные функции учреждения по производству электро- и теплоэнергии сторонним организациям, повысить эффективность деятельности учреждения и улучшить его материально-техническую базу, отмечают в минэкономразвития.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html