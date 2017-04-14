За реконструкцию энергоблока Онкоцентра в рамках концессии взялась "Генерация. Связь. Автоматика"

За реконструкцию энергоблока Самарского онкологического диспансера в рамках концессии взялось ООО "Генерация. Связь. Автоматика", сообщил вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко 14 апреля.

По его словам, в феврале 2017 г. подведены итоги конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объектов электроэнергетики, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и определен победитель конкурса — ООО "Генерация. Связь. Автоматика".

Подписать концессионное соглашение планируется летом. Объекты электроэнергетики, находящиеся в составе ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" (ГБУЗ СОКОД) передадут в концессию на 35 лет, по истечении которого объект соглашения со степенью износа не более 50% передается конценденту.

Проект позволит передать непрофильные функции учреждения по производству электро- и теплоэнергии сторонним организациям, повысить эффективность деятельности учреждения и улучшить его материально-техническую базу, отмечают в минэкономразвития.