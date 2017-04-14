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ЖКХ и благоустройство Общество

Из лесопарка им. 60-летия Советской власти предложено сделать "Волжский Диснейленд"

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из лесопарка им. 60-летия Советской власти предложено сделать "Волжский Диснейленд", а в парк им. Щорса вернуть детскую железную дорогу. Такие предложения содержатся в "Концепции развития муниципальных парков культуры и отдыха", которая была разработана по заказу городских властей в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

В документе прописано полное преображение городских парков и придание каждому из них собственного неповторимого стиля и индивидуальной атмосферы. Для каждого из парков авторы Концепции предлагают собственный вектор развития. Например, Струковскому парку хотят вернуть исторический облик.

Основной акцент в развитии парка им. Щорса сделан на выставочный и интерактивный комплекс с железнодорожной тематикой: здесь предлагается восстановить детскую железную дорогу, которая работала в парке до 1997 г., использовать железнодорожную тематику в оформлении входной группы и организовать тематические интерактивные площадки.

Парк им. Гагарина позиционируется как спортивно-развлекательный, в котором сосредоточены объекты, носящие как культурный, так и спортивный характер, рассчитанные на разный возраст. Акцент развития парка сделан на космическую тематику и предусматривает установку макетов летательных аппаратов, авиационной техники и организацию обсерватории.

В парке "Молодежный" предлагают реставрировать спортивную площадку, восстановить веревочный парк, организовать круглогодичную трассу для велоспорта и лыж, восстановить и реставрировать пересохшее озеро и прилегающее пространство, а также создать кинологическую зону в лесной части парка.

Масштабные изменения обозначены для лесопарка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе, находящегося сейчас в крайне запущенном состоянии. На территории лесопарка предусмотрено строительство жилого массива и создание "Волжского Диснейленда" с городками героев мультфильмов и сказок, аттракционами, анимационными площадками и стилизованными замками и башнями по периметру парка.

Предполагается, что парк объединит развлекательное, образовательное, культурное и спортивное направления. Например, здесь планируется создать Этнографический центр с парками миниатюр, посвященный достопримечательностям России и Самарского края и Центр современного искусства с выставочными площадками.

Для парка Победы предлагается сделать акцент развития на патриотизм, военную историю России для воспитания молодого поколения и привлечения социальных партнеров. Здесь предполагается развитие выставочной зоны военной техники, а также сети аттракционов с использованием военной тематики.

Парк им. 50-летия Октября на Металлурге предлагается оформить в стиле советского модерна с
установкой ретроскульптур, тележек с продажей газировки и мороженого, организацией танцевальных вечеров советской эстрады, романсов и духовых оркестров.

Кроме того, предусмотрена организация водных аттракционов — катание на лодках и катамаранах, реставрация и освещение открытых спортивных площадок, организация благоустроенных велосипедных и беговых дорожек, лыжных трасс, катков и площадок для экстремальных видов спорта.

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