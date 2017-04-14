Из лесопарка им. 60-летия Советской власти предложено сделать "Волжский Диснейленд", а в парк им. Щорса вернуть детскую железную дорогу. Такие предложения содержатся в "Концепции развития муниципальных парков культуры и отдыха", которая была разработана по заказу городских властей в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.
В документе прописано полное преображение городских парков и придание каждому из них собственного неповторимого стиля и индивидуальной атмосферы. Для каждого из парков авторы Концепции предлагают собственный вектор развития. Например, Струковскому парку хотят вернуть исторический облик.
Основной акцент в развитии парка им. Щорса сделан на выставочный и интерактивный комплекс с железнодорожной тематикой: здесь предлагается восстановить детскую железную дорогу, которая работала в парке до 1997 г., использовать железнодорожную тематику в оформлении входной группы и организовать тематические интерактивные площадки.
Парк им. Гагарина позиционируется как спортивно-развлекательный, в котором сосредоточены объекты, носящие как культурный, так и спортивный характер, рассчитанные на разный возраст. Акцент развития парка сделан на космическую тематику и предусматривает установку макетов летательных аппаратов, авиационной техники и организацию обсерватории.
В парке "Молодежный" предлагают реставрировать спортивную площадку, восстановить веревочный парк, организовать круглогодичную трассу для велоспорта и лыж, восстановить и реставрировать пересохшее озеро и прилегающее пространство, а также создать кинологическую зону в лесной части парка.
Масштабные изменения обозначены для лесопарка им. 60-летия Советской власти в Кировском районе, находящегося сейчас в крайне запущенном состоянии. На территории лесопарка предусмотрено строительство жилого массива и создание "Волжского Диснейленда" с городками героев мультфильмов и сказок, аттракционами, анимационными площадками и стилизованными замками и башнями по периметру парка.
Предполагается, что парк объединит развлекательное, образовательное, культурное и спортивное направления. Например, здесь планируется создать Этнографический центр с парками миниатюр, посвященный достопримечательностям России и Самарского края и Центр современного искусства с выставочными площадками.
Для парка Победы предлагается сделать акцент развития на патриотизм, военную историю России для воспитания молодого поколения и привлечения социальных партнеров. Здесь предполагается развитие выставочной зоны военной техники, а также сети аттракционов с использованием военной тематики.
Парк им. 50-летия Октября на Металлурге предлагается оформить в стиле советского модерна с
установкой ретроскульптур, тележек с продажей газировки и мороженого, организацией танцевальных вечеров советской эстрады, романсов и духовых оркестров.
Кроме того, предусмотрена организация водных аттракционов — катание на лодках и катамаранах, реставрация и освещение открытых спортивных площадок, организация благоустроенных велосипедных и беговых дорожек, лыжных трасс, катков и площадок для экстремальных видов спорта.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(