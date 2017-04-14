Из-за открытия фестиваля "Кино - детям!" на три часа ограничат движение к Драмтеатру

В связи с проведением церемонии открытия XXII Международного фестиваля "Кино - детям!" 17 апреля с 17:00 до 20:00 в Самаре будет ограничено движение на въезде к зданию Театра драмы им. Горького со стороны ул. Шостаковича, сообщает горадминистрация.
Исключение распространится только на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.
Напомним, фестиваль пройдет с 17 по 21 апреля. Форум откроется программой "Кино и музыка" на сцене Самарского драматического театра.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!