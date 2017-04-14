Из-за открытия фестиваля "Кино - детям!" на три часа ограничат движение к Драмтеатру

В связи с проведением церемонии открытия XXII Международного фестиваля "Кино - детям!" 17 апреля с 17:00 до 20:00 в Самаре будет ограничено движение на въезде к зданию Театра драмы им. Горького со стороны ул. Шостаковича, сообщает горадминистрация.

Исключение распространится только на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре.

Напомним, фестиваль пройдет с 17 по 21 апреля. Форум откроется программой "Кино и музыка" на сцене Самарского драматического театра.