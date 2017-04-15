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Олимпийские Спорт

Александр Горшков открыл "Кумпарситу"-2017

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 апреля, в самарском ледовом Дворце спорта стартовали традиционные всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017.

"Кумпарсита" — всероссийский турнир по спортивным танцам на льду, который проводится в Самаре уже в 17 раз. Соревнования посвящены первым олимпийским чемпионам Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, которые будучи в Куйбышеве, на льду Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, вместе со своим тренером Е. А. Чайковской, составили и отрепетировали показательный танец под названием "Кумпарсита". И он стал визитной карточкой этой пары во всем мире.

В "Кумпарсите"-2017 принимают участие 30 танцевальных пар. Юные фигуристы из Тольятти, Кирова, Нижнего Новгорода, Московской области, Кирово-Чепецка, Владимира соревнуются по программам второго, первого разряда и кандидатов в мастера спорта. Почетным гостем соревнований стал специально прилетевший в Самару по приглашению президента областной федерации фигурного катания на коньках Веры Богуш нынешний президент федерации фигурного катания на коньках России, первый олимпийский чемпион по танцам на льду Александр Горшков.

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Последние комментарии

Антон Овчинников 04 декабря 2014 11:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

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И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.

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