Александр Горшков открыл "Кумпарситу"-2017

В пятницу, 14 апреля, в самарском ледовом Дворце спорта стартовали традиционные всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017.
"Кумпарсита" — всероссийский турнир по спортивным танцам на льду, который проводится в Самаре уже в 17 раз. Соревнования посвящены первым олимпийским чемпионам Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, которые будучи в Куйбышеве, на льду Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, вместе со своим тренером Е. А. Чайковской, составили и отрепетировали показательный танец под названием "Кумпарсита". И он стал визитной карточкой этой пары во всем мире.
В "Кумпарсите"-2017 принимают участие 30 танцевальных пар. Юные фигуристы из Тольятти, Кирова, Нижнего Новгорода, Московской области, Кирово-Чепецка, Владимира соревнуются по программам второго, первого разряда и кандидатов в мастера спорта. Почетным гостем соревнований стал специально прилетевший в Самару по приглашению президента областной федерации фигурного катания на коньках Веры Богуш нынешний президент федерации фигурного катания на коньках России, первый олимпийский чемпион по танцам на льду Александр Горшков.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!