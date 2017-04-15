За доставку в колонию в Красноярском районе героина семейная пара стала фигурантами уголовных дел

Следственным отделом Отдела МВД России по Красноярскому району направлены в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2016 г. 35-летний осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии, расположенной на территории Красноярского района, во время телефонного разговора попросил свою супругу на предстоящее длительное свидание принести для него наркотическое вещество.

Выполняя просьбу мужа, женщина приобрела у неизвестного лица запрещенное вещество, которое намеревалась сбыть на территории колонии. Оперативная информация о возможной причастности супруги заключенного к незаконному обороту наркотиков поступила к сотрудникам ГУФСИН России по Самарской области, которые сообщили о данном факте в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции в ходе проведения досмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли у подозреваемой два свертка с веществом серо-белого цвета и направили их на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является героин общей массой 24,75 грамма. В отношении 36-летней жительницы Чапаевска по факту приготовления к сбыту наркотического средства было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". По данным правоохранителей, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Красноярском районном суде.

Кроме того, следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении супруга задержанной. Обвиняемый полностью признал свою вину в покушении на приобретение и хранение наркотических веществ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.