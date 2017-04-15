В Тольятти скутер сбил пешехода

В пятницу, 14 апреля, в 19:39 в Центральном районе Тольятти на ул. К. Маркса произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
К месту аварии выезжали пожарные подразделения в составе пяти человек личного состава и одной единицы техники.
По прибытии на место установлено, что произошел наезд скутера на пешехода. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина ДТП устанавливается.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.