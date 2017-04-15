В Тольятти скутер сбил пешехода

В пятницу, 14 апреля, в 19:39 в Центральном районе Тольятти на ул. К. Маркса произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

К месту аварии выезжали пожарные подразделения в составе пяти человек личного состава и одной единицы техники.

По прибытии на место установлено, что произошел наезд скутера на пешехода. Проводились аварийно-спасательные работы. Причина ДТП устанавливается.