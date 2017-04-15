В пятницу, 14 апреля, на ул. Звездной в Сызрани двухлетний ребенок запер маму на балконе четвертого этажа, пишет syzran-small.ru.

Женщине пришлось через соседей вызывать спасателей, чтобы попасть обратно в квартиру. Ситуация осложнялась еще и тем, что кроме двухлетнего малыша в доме остался двухмесячный грудничок.

Сотрудники аварийно-спасательной службы и пожарные прибыли быстро — дети находились одни в общей сложности около 20 минут.