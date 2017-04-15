Владимир Кошелев показал строящийся отель Sheraton Виталию Мутко

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко во время рабочего визита в Саранск проинспектировал ход строительства отеля "Four Points by Sheraton", который с июня 2016 года возводит Корпорация "КОШЕЛЕВ".

По словам председателя совета директоров Корпорации "КОШЕЛЕВ" Владимира Кошелева cейчас в отеле уже завершены работы по возведению наружных и внутренних несущих стен, перекрытий, перегородок, по устройству кровли, утеплению фасада и витражному остеклению окон, а также смонтирована система call-центра.

"Общая готовность отеля по строительно-монтажным работам превышает 80%, отдел очные работы произведены на 35%. Ведутся работы по оформлению здания декоративными элементами. Работы по устройству инженерных сетей на завершающем этапе" — рассказал Владимир Кошелев.

Далее делегация посетила пилотные номера отеля. Дизайн номеров разработало немецкое Архитектурно-дизайнерское бюро Architekturburo Sonne-Frederiksen.

Виталий Мутко отметил, что с приходом нового инвестора в проект, ситуация со строительством отеля значительно улучшилась, и есть все шансы, что объект будет введен в эксплуатацию в срок, к ЧМ-2018.

Напомним, что номерной фонд отеля включает 159 номеров, из них "standart " — 136, "deluxe" — 15, "suite" — семь и один "Президентский ЛЮКС". После ввода отеля в эксплуатацию, операционная деятельность будет вестись во взаимодействии с оператором Starwood Hotels & Resorts Россия, работающим под брендом "Four Points by Sheraton", согласно заключенному в мае 2016 года договору управления. Гости отеля смогут не только отдохнуть в комфортабельных номерах, но и воспользоваться переговорными комнатами, конференц-залами, посетить бассейн, фитнес, SPA и ресторан. Общая площадь отеля — 12, 4 тыс. кв. м. Здесь будет установлена система безопасности последнего поколения. Например, стандартный электронный ключ-карту здесь заменит личный смартфон постояльца, для этого нужно будет только скачать на него специальную программу.