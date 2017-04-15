Автоледи, наехавшая у "Авроры" на ползшего по дороге мужчину, стала фигурантом уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, днем 16 марта текущего года 30-летняя водитель Nissan, двигаясь по ул. Аэродромной, на перекрестке с ул. Авроры при повороте налево не убедилась в безопасности маневра, в результате чего допустила наезд на мужчину, который находился на проезжей части.
В результате ДТП пострадавший - 77-летний местный житель погиб.
Как выяснили следователи, пешеход пересекал проезжую часть в границах перекрестка, в неположенном месте, в состоянии сильного алкогольного опьянения (что подтверждают результаты медэкспертизы). В момент наезда мужчина лежал на дороге, пытаясь с нее встать.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Последние комментарии
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.
Ехал, видел эту аварию, объезжал их соседним двором. Пострадавшим можно только посочувствовать, ну а как иначе! Дороги в тот день были в таком жутком состоянии, что езда выше 20км\ч уже считалась смертельным превышением. Для наших "доблестных" коммунальщиков всё как всегда - снег в начале февраля выпал внезапно и неожиданно, ага!
Друзья и родственники просят откликнуться очевидцев аварии. 8937-99-22-999. Будем признательны за любую информацию о причинах катастрофы.