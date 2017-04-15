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Автоледи, наехавшая у "Авроры" на ползшего по дороге мужчину, стала фигурантом уголовного дела В Тольятти скутер сбил пешехода В с. Рождествено погиб водитель съехавшего в кювет Datsun В Самаре при столкновении ВАЗ-2106 и Infiniti пострадали два человека На Московском шоссе опрокинулся в кювет Mercedes

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Автоледи, наехавшая у "Авроры" на ползшего по дороге мужчину, стала фигурантом уголовного дела

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Автоледи, наехавшая у "Авроры" на ползшего по дороге мужчину, стала фигурантом уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, днем 16 марта текущего года 30-летняя водитель Nissan, двигаясь по ул. Аэродромной, на перекрестке с ул. Авроры при повороте налево не убедилась в безопасности маневра, в результате чего допустила наезд на мужчину, который находился на проезжей части.

В результате ДТП пострадавший - 77-летний местный житель погиб.

Как выяснили следователи, пешеход пересекал проезжую часть в границах перекрестка, в неположенном месте, в состоянии сильного алкогольного опьянения (что подтверждают результаты медэкспертизы). В момент наезда мужчина лежал на дороге, пытаясь с нее встать. 

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

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