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Пожары Происшествия

В с. Воскресенка на большой площади горела сухая трава

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 апреля, в с. Воскресенка Волжского района на ул. Приозерной полыхала прошлогодняя трава, сообщает в соцсети Спасение 24. 

В 15:39 на место ЧП выехала добровольная пожарная команда Службы спасения Самарской области. Площадь возгорания составила порядка 500 кв. м.

Трава горела на территории, которая прилегает к заводу пластиковых изделий. Директор предприятия Сергей Наумов сообщил, что огонь пришел из-за забора, со стороны коттеджей. "Видимо кто-то жег мусор или это был умышленный поджог, сейчас сказать сложно. Огромная благодарность добровольной пожарной команде, быстро среагировали. А то, пока ехали бы расчеты из других пожарных частей, огонь распространился бы на огромную территорию и ушел в сторону жилого сектора", - рассказывает Наумов. .

Сам Наумов активно помогал добровольцам, он договорился с соседями, и они выделили технику: на помощь огнеборцам пришел фронтальный погрузчик.  В 17:05 в ПСО № 46 было доложено о ликвидации возгорания.

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Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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