В с. Воскресенка на большой площади горела сухая трава

В пятницу, 14 апреля, в с. Воскресенка Волжского района на ул. Приозерной полыхала прошлогодняя трава, сообщает в соцсети Спасение 24.

В 15:39 на место ЧП выехала добровольная пожарная команда Службы спасения Самарской области. Площадь возгорания составила порядка 500 кв. м.

Трава горела на территории, которая прилегает к заводу пластиковых изделий. Директор предприятия Сергей Наумов сообщил, что огонь пришел из-за забора, со стороны коттеджей. "Видимо кто-то жег мусор или это был умышленный поджог, сейчас сказать сложно. Огромная благодарность добровольной пожарной команде, быстро среагировали. А то, пока ехали бы расчеты из других пожарных частей, огонь распространился бы на огромную территорию и ушел в сторону жилого сектора", - рассказывает Наумов. .

Сам Наумов активно помогал добровольцам, он договорился с соседями, и они выделили технику: на помощь огнеборцам пришел фронтальный погрузчик. В 17:05 в ПСО № 46 было доложено о ликвидации возгорания.