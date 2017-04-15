16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На станции Стахановской экстренно остановлена электричка из-за забытого пакета с обувью В Сызрани двухлетний ребенок запер маму на балконе В Красноярском районе из-за разлива Кондурчи оказались подтоплены два моста В Тольятти женщина упала с пятого этажа, когда мыла окно Спасатели эвакуировали водителя УАЗа, застрявшего на затопленной дороге в Смышляевку

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На станции Стахановской экстренно остановлена электричка из-за забытого пакета с обувью

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 19
Версия для печати

В пятницу, 14 апреля, в Самарской области из-за тревожного сообщения о подозрительном предмете экстренно остановили электричку Самара – Похвистнево, пишет 63.ru со ссылкой на старшего помощника куйбышевского транспортного прокурора Михаила Шаляпина.

Информация поступила на пульт дежурного оперативного ведомства около 18:00. Очевидцы рассказали, что в вагоне заметили подозрительный пакет. 

Скоростной поезд совершил экстренную остановку на станции Стахановская. Пассажиров эвакуировали. На месте работали оперативная группа и кинологи. В пакете обнаружили кроссовки.

В настоящее время службы разыскивают владельца спортивной обуви. Станция и электрички работают по штатному расписанию.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Иванов 11 апреля 2017 17:55 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.

Наталья Печёнкина 11 апреля 2017 08:39 В Самаре ребенок попал в больницу после посещения аквапарка

А сами родители почему скорую не вызвали?

Evgeniy Latyshev 11 апреля 2017 07:11 Из-за плохого самочувствия пассажирки в Курумоче экстренно сел самолет рейса Самара - Сочи

Что это за такой сотрудник дает такую информацию,которой не владеет? ) Это происшествие случилось в воскресенье 09 апреля, и плановый вылет рейса должен был быть в 8-55!

Ксения Штефан 10 апреля 2017 13:55 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.

Андрей Цыганов 10 апреля 2017 11:41 В Самаре полугодовалая девочка умерла в больнице

Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…

Фото на сайте

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

В Самаре горел ЖК "Империал"

В Самаре горел ЖК "Империал"

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Девочка погибла в детсаду от ветки огромного тополя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30