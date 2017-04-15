Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Анжи"

В Каспийске "Крылья Советов" сыграли вничью с "Анжи" в матче 23-го тура молодежного первенства страны.

Первый гол встречи забил форвард самарского клуба Павел Кудряшов. Махачкалинцам удалось уйти от поражения в добавленное время. Гол забил Аликади Саидов. В турнирной таблице "Крылья" располагаются на десятой строчке.