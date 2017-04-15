Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Анжи"

В Каспийске "Крылья Советов" сыграли вничью с "Анжи" в матче 23-го тура молодежного первенства страны.
Первый гол встречи забил форвард самарского клуба Павел Кудряшов. Махачкалинцам удалось уйти от поражения в добавленное время. Гол забил Аликади Саидов.
В турнирной таблице "Крылья" располагаются на десятой строчке.
Голы: 28 Кудряшов, 19'; 64 Саидов А., 90+'.
"Анжи"-м: 16 Шафинский, 97 Магомедов М. (59 Саидов М., 77'), 78 Патахов, 44 Рикматуллаев (64 Саидов А., 53'), 95 Эльмурзаев, 21 Батов (66 Темуков, 67'), 49 Кузьмин (54 Агаларов, 75'), 83 Аджиев (17 Геогиевский, 46'), 73 Агабалаев, 98 Юсупов (39 Закиров, 70'), 15 Щербак (70 Магомедов Р., 53').
Запасные: 76 Репин, 86 Джабраилов, 68 Ходаковский, 67 Ярикбаев.
"Крылья Советов"-м: 81 Овсянников, 55 Богомолов, 53 Столяров, 89 Масальский, 76 Лозовик, 22 Цвейба, 28 Кудряшов (92 Дмитрюк, 55'), 78 Киселев, 98 Визнович, 56 Бурюкин, 59 Шамаев (58 Ежов, 67').
Запасные: 51 Любаков, 70 Набатов, 79 Ермолаев.
Предупреждения: 97 Магомедов М., 33'; 28 Кудряшов, 38'; 39 Закиров, 90'.