ХК "Лада" выступит на Кубке Республики Башкортостан

В субботу, 15 апреля, стали известны сроки проведения и состав участников традиционного предсезонного хоккейного турнира команд КХЛ в Уфе — Кубка Республики Башкортостан.

В этом году, как стало известно TLTgorod, он состоится в Уфе с 15 по 18 августа.

Участниками его станут четыре клуба континентальной лиги: местный "Салават Юлаев", "Нефтехимик" (Нижнекамск), тольяттинская "Лада" и новокузнецкий "Металлург", пишет tltgorod.ru