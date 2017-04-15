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Хоккей Спорт

ХК "Лада" выступит на Кубке Республики Башкортостан

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 15 апреля, стали известны сроки проведения и состав участников традиционного предсезонного хоккейного турнира команд КХЛ в Уфе — Кубка Республики Башкортостан. 

В этом году, как стало известно TLTgorod, он состоится в Уфе с 15 по 18 августа.  
Участниками его станут четыре клуба континентальной лиги: местный "Салават Юлаев", "Нефтехимик" (Нижнекамск), тольяттинская "Лада" и новокузнецкий "Металлург", пишет tltgorod.ru

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