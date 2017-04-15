16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские футболисты выиграли три матча Emerald Cup Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Анжи" Александру Глебу предлагают продолжить карьеру в Индии Виталий Мешков не будет обслуживать игры РФПЛ после судейства на матче "Крылья Советов" - "Амкар" Группа "Ленинград" выступит на дне рождения "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

Тольяттинские футболисты выиграли три матча Emerald Cup

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 32
Версия для печати

В Нижегородской области продолжается всероссийский футбольный турнир среди юношей 2004 года рождения. Участие в турнире принимают 10 команд, разделенных на две подгруппы: "Олимпиец" (Нижний Новгород), "Динамо" (Москва), "Академия им Ю.Коноплева" (Тольятти), "Тюмень" (Тюмень), "Долгопрудный" (Московская обл.) и ДЮСШ (Н.Новгород), "Академия ФК Краснодар" (Краснодар), "УОР-5 Мастер-Сатурн" (Московская обл.), "Академия Ю.Гаврилова" (Московская обл.), СДЮСШОР Ока (Муром).

На предварительном этапе команды проведут круговые турниры в группах. Тольяттинцы начали ударно, за два дня игр они одержали три победы, не пропустив в свои ворота ни одного мяча: "Академия Ю.Коноплева" — ФК "Тюмень" 2:0, "Академия Ю.Коноплева" — "Долгопрудный" 11:0, "Олимпиец" — "Академия Ю.Коноплева" 0:7, сообщает tltgorod.ru.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Аристарх Андреев 15 марта 2017 12:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 12:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

Какой-нить ответ

Фото на сайте

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

"Крылья Советов" на домашнем поле вничью сыграли с пермским "Амкаром" - 2:2

Безголевая ничья 19 марта

Безголевая ничья 19 марта

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

"Крылья Советов" в гостях уступили "Уфе" - 0:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30