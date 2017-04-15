Тольяттинские футболисты выиграли три матча Emerald Cup

В Нижегородской области продолжается всероссийский футбольный турнир среди юношей 2004 года рождения. Участие в турнире принимают 10 команд, разделенных на две подгруппы: "Олимпиец" (Нижний Новгород), "Динамо" (Москва), "Академия им Ю.Коноплева" (Тольятти), "Тюмень" (Тюмень), "Долгопрудный" (Московская обл.) и ДЮСШ (Н.Новгород), "Академия ФК Краснодар" (Краснодар), "УОР-5 Мастер-Сатурн" (Московская обл.), "Академия Ю.Гаврилова" (Московская обл.), СДЮСШОР Ока (Муром).

На предварительном этапе команды проведут круговые турниры в группах. Тольяттинцы начали ударно, за два дня игр они одержали три победы, не пропустив в свои ворота ни одного мяча: "Академия Ю.Коноплева" — ФК "Тюмень" 2:0, "Академия Ю.Коноплева" — "Долгопрудный" 11:0, "Олимпиец" — "Академия Ю.Коноплева" 0:7, сообщает tltgorod.ru.