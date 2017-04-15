В Красноярском районе из-за паводка подтоплен низководный мост

В субботу, 15 апреля, в 14:47 поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Сок произошло подтопление низководного моста в районе н.п. Лебяжинка Красноярского района, сообщает МЧС по Самарской области.

Высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 30 см. В зоне подтопления жилых домовладений нет, хозяйственных построек нет. Эвакуация населения не требуется.

О данной ситуации оповещены Ф и ТП РСЧС м.р. Красноярский, Самарской области. Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении.

Дополнительная информация уточняется.